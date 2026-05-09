Con tremendo taco Gustavo Cazonatti anota el 1-0 ante Alianza Lima y silencia Matute

A los 72 minutos Gustavo Cazonatti silenció el estadio de Matute con un tremendo gol de taco que sorprendió a la defensa de Alianza Lima.

En un parejo encuentro, el cuadro de Sporting Cristal logró ponerse en ventaja ante el conjunto de Alianza Lima. Pese a que los locales venían siendo alentados por sus hinchas, hubo algo que les terminó faltando y fue el gol. Algo que el conjunto del Rímac logró primero.

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Para la anotación del primer tanto del partido tenemos que irnos hasta los 72 minutos. Partido igualado, en donde se veía una superioridad de los locales en los ataques, pero la visita siempre buscaba tener alguna jugada de riesgo.

En este caso, todo se da por una buena corrida de Maxloren Castro, quien dentro del área supera en velocidad a su marca. Luego, el extremo saca un centro al ras que termina en los pies de Gustavo Cazonatti. Si bien el mediocampista está complicado, se las ingenia con un tapo para poder superar la defensa ‘blanquiazul’ y celebrar el 1-0 con sus compañeros.

Así fue el golazo de Gustavo Cazonatti:

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Sporting Cristal no lo pudo cerrar

Pese a este gran gol del conjunto ‘Celeste’, el cuadro de La Victoria se las ingenió para lograr el empate. Después de mucho intentar, en los minutos finales lograría el empate con el cual haría que ambos elencos se terminen de repartir los puntos. Lo cual sin duda alguna termina por ser un gran golpe para el equipo de Zé Ricardo.

A los 93 minutos, ya con el tiempo agregó un error de la defensa de Sporting Cristal. Lo cual terminó en los pies de Esteban Pavez que con un remate de media distancia le rompió las redes a Diego Enríquez para marcar el 1-1 final. Empate con sabor a poco para los visitante y para los victorianos, sabor a título.

Datos Claves

Gustavo Cazonatti anotó el primer gol de Sporting Cristal a los 72 minutos tras asistencia de Castro.

anotó el primer gol de Sporting Cristal a los tras asistencia de Castro. Esteban Pavez marcó el empate 1-1 definitivo mediante un remate de media distancia al minuto 93.

marcó el empate definitivo mediante un remate de media distancia al minuto 93. El portero Diego Enríquez recibió el gol agónico tras un error defensivo en el tiempo añadido.