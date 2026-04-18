Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el Alianza Lima 8-0 Cusco FC

El Torneo Apertura sigue con todo en la fecha número 11 y se han dado partidos de alto nivel. Haciendo que la tabla de posiciones se mueva, dejando de esta forma a muy pocos equipos siendo capaces de poder pelear por el primer lugar, cada vez hay menos clubes que podrían ser el primero en celebrar en el año 2026.
En este caso este sábado 18 de abril se dieron varios encuentros. FC Cajamarca volvió a sumar después que consiguiera un empate 2-2 frente al cuadro de ADT. Resultado que no le sirve tanto al conjunto de Hernán Barcos que sigue en las últimas plazas.
Juan Pablo II College en casa no pudo ante Comerciantes Unidos, el partido también terminó en otro empate por 2-2. Mientras tanto, Sport Huancayo logró ganar por 2-1 ante Deportivo Garcilaso en un juego bastante emocionante de principio a fin.
Por último, Alianza Lima dio la gran sorpresa con un 8-0 ante Cusco FC. Resultado que realmente nadie esperaba, siendo la gran goleada de la temporada 2026 en Matute.
Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura
- Chankas 2-0 Atlético Grau
- FC Cajamarca 2-2 ADT
- Juan Pablo II College 2-2 Comerciantes Unidos
- Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso
- Alianza Lima 8-0 Cusco FC
Partidos restantes de la fecha 11 del Torneo Apertura
- Sporting Cristal vs UTC
- Alianza Atlético vs Sport Boys
- Melgar vs Universitario
- Cienciano vs CD Moquegua
Datos Claves
- La jornada del sábado 18 de abril incluyó triunfos de Sport Huancayo y Chankas.