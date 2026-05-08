Así se jugará la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026, la cual tiene partidos muy trascendentes en Matute y en el Callao.

El fútbol peruano se reanuda el día de hoy con el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Cada vez más cerca de conocer al primer campeón de la presente temporada, se vienen partidos muy importantes en la parte más alta y en la zona baja de la tabla de posiciones. Dicho esto, a continuación conoce todos los detalles de la programación completa de esta nueva jornada.

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Entre los partidos más atractivos y esperados del fin de semana, no hay duda alguna de que Alianza Lima vs. Sporting Cristal representa ser uno de ellos. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de una nueva edición del clásico entre dos equipos que atraviesan distintos panoramas en la actualidad, pero que en esta clase de escenarios lo previo no necesariamente es garantía.

Por otro lado, el duelo que disputarán Sport Boys vs. Universitario de Deportes en el Estadio Miguel Grau del Callao también genera una enorme expectativa. Los chalacos necesitan el triunfo a como de lugar y lo buscarán junto a sus hinchas, mientras que los merengues llegarán golpeados luego de la dura derrota que sufrieron de visita ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

Programación de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

UTC vs. FC Cajamarca | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

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Sábado 9 de mayo

CD Moquegua vs. ADT | 13:00 | Estadio 25 de noviembre

Atlético Grau vs. Cienciano | 15:15 | Estadio Campeones del 36

Alianza Lima vs. Sporting Cristal | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar | 15:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Cusco FC vs. Los Chankas | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 11 de mayo

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs. Universitario de Deportes | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 13 10 2 1 24 6 18 32 2 Los Chankas 13 9 2 2 21 15 6 29 3 Cienciano 13 8 2 3 27 16 11 26 4 Universitario 13 7 3 3 22 13 9 24 5 FBC Melgar 13 6 2 5 20 16 4 20 6 Cusco FC 13 6 2 5 17 21 -4 20 7 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 17 16 1 19 8 Alianza Atlético 13 4 5 4 15 12 3 17 9 ADT 13 4 4 5 16 15 1 16 10 UTC 13 4 4 5 18 20 -2 16 11 Deportivo Garcilaso 13 4 4 5 13 16 -3 16 12 CD Moquegua 13 5 1 7 15 20 -5 16 13 Sporting Cristal 13 4 3 6 22 22 0 15 14 Juan Pablo II 13 4 3 6 19 31 -12 15 15 Sport Boys 13 3 3 7 13 19 -6 12 16 Sport Huancayo 13 3 3 7 15 22 -7 12 17 Atlético Grau 13 2 4 7 9 15 -6 10 18 FC Cajamarca 13 2 3 8 16 24 -8 9

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DATOS CLAVES