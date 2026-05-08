Así se jugará la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano se reanuda el día de hoy con el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Cada vez más cerca de conocer al primer campeón de la presente temporada, se vienen partidos muy importantes en la parte más alta y en la zona baja de la tabla de posiciones. Dicho esto, a continuación conoce todos los detalles de la programación completa de esta nueva jornada.
Entre los partidos más atractivos y esperados del fin de semana, no hay duda alguna de que Alianza Lima vs. Sporting Cristal representa ser uno de ellos. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de una nueva edición del clásico entre dos equipos que atraviesan distintos panoramas en la actualidad, pero que en esta clase de escenarios lo previo no necesariamente es garantía.
Por otro lado, el duelo que disputarán Sport Boys vs. Universitario de Deportes en el Estadio Miguel Grau del Callao también genera una enorme expectativa. Los chalacos necesitan el triunfo a como de lugar y lo buscarán junto a sus hinchas, mientras que los merengues llegarán golpeados luego de la dura derrota que sufrieron de visita ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.
Programación de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026
Viernes 8 de mayo
- UTC vs. FC Cajamarca | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
Sábado 9 de mayo
- CD Moquegua vs. ADT | 13:00 | Estadio 25 de noviembre
- Atlético Grau vs. Cienciano | 15:15 | Estadio Campeones del 36
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 10 de mayo
- Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio IPD Huancayo
- Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar | 15:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
- Cusco FC vs. Los Chankas | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 11 de mayo
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs. Universitario de Deportes | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026?
Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|13
|10
|2
|1
|24
|6
|18
|32
|2
|Los Chankas
|13
|9
|2
|2
|21
|15
|6
|29
|3
|Cienciano
|13
|8
|2
|3
|27
|16
|11
|26
|4
|Universitario
|13
|7
|3
|3
|22
|13
|9
|24
|5
|FBC Melgar
|13
|6
|2
|5
|20
|16
|4
|20
|6
|Cusco FC
|13
|6
|2
|5
|17
|21
|-4
|20
|7
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|17
|16
|1
|19
|8
|Alianza Atlético
|13
|4
|5
|4
|15
|12
|3
|17
|9
|ADT
|13
|4
|4
|5
|16
|15
|1
|16
|10
|UTC
|13
|4
|4
|5
|18
|20
|-2
|16
|11
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|4
|5
|13
|16
|-3
|16
|12
|CD Moquegua
|13
|5
|1
|7
|15
|20
|-5
|16
|13
|Sporting Cristal
|13
|4
|3
|6
|22
|22
|0
|15
|14
|Juan Pablo II
|13
|4
|3
|6
|19
|31
|-12
|15
|15
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|13
|19
|-6
|12
|16
|Sport Huancayo
|13
|3
|3
|7
|15
|22
|-7
|12
|17
|Atlético Grau
|13
|2
|4
|7
|9
|15
|-6
|10
|18
|FC Cajamarca
|13
|2
|3
|8
|16
|24
|-8
|9
DATOS CLAVES
- Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo a las 20:00.
- Universitario de Deportes visitará a Sport Boys el lunes 11 de mayo a las 20:30.
- Alianza Lima lidera el Torneo Apertura 2026 con 32 puntos en 13 partidos jugados.