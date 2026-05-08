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Así se jugará la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Conoce la programación completa de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026, la cual tiene partidos muy trascendentes en Matute y en el Callao.

Rafael Lutiger, Alan Cantero, José Carabalí, Luis Urruti y Oslimg Mora.
© Composición BOLAVIP.Rafael Lutiger, Alan Cantero, José Carabalí, Luis Urruti y Oslimg Mora.

El fútbol peruano se reanuda el día de hoy con el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Cada vez más cerca de conocer al primer campeón de la presente temporada, se vienen partidos muy importantes en la parte más alta y en la zona baja de la tabla de posiciones. Dicho esto, a continuación conoce todos los detalles de la programación completa de esta nueva jornada.

Entre los partidos más atractivos y esperados del fin de semana, no hay duda alguna de que Alianza Lima vs. Sporting Cristal representa ser uno de ellos. El Estadio Alejandro Villanueva de Matute será testigo de una nueva edición del clásico entre dos equipos que atraviesan distintos panoramas en la actualidad, pero que en esta clase de escenarios lo previo no necesariamente es garantía.

Por otro lado, el duelo que disputarán Sport Boys vs. Universitario de Deportes en el Estadio Miguel Grau del Callao también genera una enorme expectativa. Los chalacos necesitan el triunfo a como de lugar y lo buscarán junto a sus hinchas, mientras que los merengues llegarán golpeados luego de la dura derrota que sufrieron de visita ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

Programación de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

  • UTC vs. FC Cajamarca | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Sábado 9 de mayo

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  • CD Moquegua vs. ADT | 13:00 | Estadio 25 de noviembre
  • Atlético Grau vs. Cienciano | 15:15 | Estadio Campeones del 36
  • Alianza Lima vs. Sporting Cristal | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 10 de mayo

  • Sport Huancayo vs. Juan Pablo II | 13:00 | Estadio IPD Huancayo
  • Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar | 15:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • Cusco FC vs. Los Chankas | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 11 de mayo

  • Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs. Universitario de Deportes | 20:30 | Estadio Miguel Grau del Callao
Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver todos los partidos de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

Todos los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán oficialmente por medio de las plataformas de L1 MAX y L1 Play. Además, no olvides que gracias a Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias más importantes de los mejores encuentros de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima1310212461832
2Los Chankas 139222115629
3Cienciano1382327161126
4Universitario137332213924
5FBC Melgar136252016420
6Cusco FC136251721-420
7Comerciantes Unidos135441716119
8Alianza Atlético134541512317
9ADT134451615116
10UTC 134451820-216
11Deportivo Garcilaso134451316-316
12CD Moquegua135171520-516
13Sporting Cristal134362222015
14Juan Pablo II 134361931-1215
15Sport Boys133371319-612
16Sport Huancayo133371522-712
17Atlético Grau13247915-610
18FC Cajamarca132381624-89

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el sábado 9 de mayo a las 20:00.
  • Universitario de Deportes visitará a Sport Boys el lunes 11 de mayo a las 20:30.
  • Alianza Lima lidera el Torneo Apertura 2026 con 32 puntos en 13 partidos jugados.
Renato Pérez
Renato Pérez
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