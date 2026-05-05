Ya no falta nada para el cierre del Torneo Apertura y los equipos se vienen organizando para sus últimos partidos. Es así como se ha conocido que el cuadro de FC Cajamarca hizo un pedido especial pensando en lo que será el partido frente a Alianza Lima en la última fecha. Pero al final se lo terminaron negando.

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Según pudo dar a conocer el periodista Gerson Cuba, el equipo de Hernán Barcos hizo un pedido para cambio de su localía. Ellos querían jugar en Lima o Trujillo el duelo ante los victorianos, pero en la Liga 1 no le dieron luz verde para que se pueda realizar el partido. Con lo cual tendrán que jugar en su misma zona geográfica.

Plantel de FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Esto quiere decir que tan solo podrían llegar a jugar en algún estadio que esté en Cajamarca o Cajabamba. Pero no pueden llegar a utilizar otro coloso fuera de esta zona. Esto debido a que esperaban contar con una buena cantidad de hinchas para poder sacar una mayor suma de dinero en la taquilla como normalmente buscan los clubes del interior.

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Con respecto a la fecha en la que se jugará, todavía no se ha dado a conocer. Pero se estima se se jugaría entre el 29 y 31 de mayo, siendo muy probable que se pueda dar el día domingo 31. Esto teniendo en cuenta que podría darse una definición si es que se mantiene la lucha por la punta en esa etapa.

Alianza Lima y los partidos que le restan en el Torneo Apertura

Son solo 4 los partidos que Alianza Lima todavía tiene que definir para el final del Torneo Apertura. En este caso, tiene 2 juegos en casa, así como también 2 duelos fuera de Lima. Esto hace que la lucha sea muy pareja con Los Chankas que es su más cerca perseguidor.

Teniendo en cuenta que el cuadro de Andahuaylas se mantenga al frente en sus 2 siguientes juegos. El tercer encuentro que disputen estos 2 cuadros definirá al campeón, ya que se verán las caras en Matute en la penúltima jornada, lo que es probable termine de definir el ganador del certamen.

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Partidos que faltan a Alianza Lima:

Alianza Lima vs Sporting Cristal (Sábado 9 de mayo).

Cienciano vs Alianza Lima (Por definir).

Alianza Lima vs Los Chankas (Por definir).

FC Cajamarca vs Alianza Lima (Por definir).

Datos Claves