Santos informa sobre nueva lesión de Neymar y revela si podrá jugar el Mundial 2026

La convocatoria de Neymar por parte de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 generó entusiasmo entre los hinchas de Brasil, aunque en las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre la lesión que afecta al atacante.
Santos confirmó nueva lesión de Neymar
Rodrigo Zogaib, coordinador del área médica de Santos, informó que Neymar presenta un edema en la pantorrilla derecha. Sin embargo, aseguró que esta molestia no le impedirá sumarse con normalidad a la concentración de la Selección de Brasil el próximo 27 de mayo de cara al Mundial 2026.
“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, explicó el profesional de la salud en diálogo con el portal deportivo Ge.
Debido a esta molestia física, el club brasileño decidió no convocar a ‘Ney’ para el duelo del último miércoles ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana. Además, el ’10’ tampoco estaría presente en el próximo encuentro frente a Gremio por el Brasileirao.
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De acuerdo con distintos reportes de prensa, la recuperación de Neymar en el centro de entrenamientos Rey Pelé de Santos viene siendo monitoreada tanto por médicos del club como por especialistas particulares del jugador, bajo la supervisión remota de la Confederación Brasileña de Fútbol.
DATOS CLAVES
- Neymar presenta un edema en la pantorrilla derecha, según confirmó el área médica de Santos.
- La lesión no impedirá que el atacante se sume a la Selección de Brasil el próximo 27 de mayo.
- El club no lo convocó ante San Lorenzo y tampoco jugaría el próximo partido frente a Gremio.