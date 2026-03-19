Así se jugará la Fecha 8 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

Se viene una nueva y apasionante jornada del fútbol peruano. En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, hay distintos partidos muy interesantes que causarán una enorme atención entre los distintos hinchas. Por ello es que a continuación podrás conocer la programación completa para que no te pierdas ningún detalle de lo que se jugará este fin de semana.

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Entre los encuentros más resonantes, tenemos que mencionar el que disputarán Los Chankas vs. Sporting Cristal en la ciudad de Andahuaylas. El puntero del campeonato recibirá a un equipo rimense que necesita de una nueva victoria para seguir acercándose a los primeros lugares de la tabla de posiciones, así que en la previa pinta para ser un verdadero partidazo.

Otro de los duelos más atractivos que se jugarán por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 es el Alianza Lima vs. Juan Pablo II en Matute. Con la inminente salida de Pablo Guede rumbo a San Lorenzo, veremos cómo reacciona el grupo y los norteños justamente querrán aprovechar dicho escenario para sacar un buen resultado en condición de visita.

Programación de la Fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

ADT vs. FBC Melgar | 15:30 | Estadio Unión Tarma

Cienciano vs. FC Cajamarca | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

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Sábado 21 de marzo

CD Moquegua vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio 25 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. Universitario de Deportes | 13:15 | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Los Chankas vs. Sporting Cristal | 15:30 | Estadio Los Chankas

Alianza Lima vs. Juan Pablo II | 18:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

UTC vs. Alianza Atlético | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Sport Boys vs. Sport Huancayo | 18:00 | Estadio Miguel Grau del Callao

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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¿Dónde ver los partidos de la Fecha 8 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 8 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del fútbol peruano, se transmite oficialmente por medio de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play’. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores partidos de esta jornada gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 7 5 2 0 14 8 6 17 2 Alianza Lima 7 5 2 0 10 4 6 17 3 Universitario 7 4 2 1 11 7 4 14 4 Cienciano 7 4 1 2 16 10 6 13 5 UTC 7 4 1 2 10 8 2 13 6 Sporting Cristal 7 3 2 2 13 8 5 11 7 FBC Melgar 7 3 1 3 11 9 2 10 8 Comerciantes Unidos 7 3 1 3 12 12 0 10 9 Juan Pablo II 7 3 1 3 13 18 -5 10 10 Alianza Atlético 7 2 3 2 6 5 1 9 11 ADT 7 2 2 3 6 8 -2 8 12 Sport Huancayo 7 2 1 4 8 9 -1 7 13 Cusco FC 7 2 1 4 7 8 -1 7 14 CD Moquegua 7 2 1 4 5 12 -7 7 15 Dep. Garcilaso 7 1 3 3 6 8 -2 6 16 FC Cajamarca 7 1 2 4 10 13 -3 5 17 Atlético Grau 7 1 2 4 3 8 -5 5 18 Sport Boys 7 1 2 4 3 9 -6 5

DATOS CLAVES

Los Chankas lideran el Torneo Apertura 2026 con 17 puntos y enfrentarán a Sporting Cristal el sábado.

lideran el Torneo Apertura 2026 con 17 puntos y enfrentarán a Sporting Cristal el sábado. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas.

recibirá a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 18:30 horas. Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo este sábado a las 13:15 horas.