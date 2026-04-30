Mundialito de El Porvenir 2026: hora, dónde ver en vivo y cómo se juega el torneo por el Día del Trabajador

El viernes 1 de mayo se jugará una nueva edición del famoso Mundialito de El Porvenir 2026 que año tras año sorprende a los aficionados. Las calles del Jirón Parinacochas en el distrito de La Victoria vuelven a cerrarse para que distintos equipos luchen por la obtención de un campeonato que sin duda alguna genera mucha expectativa por el nivel inquebrantable de cada uno de los jugadores.

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🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Este viernes se llevará a cabo una nueva final del Mundialito del Porvenir, por lo que como es costumbre, las vías del jirón Parinacochas serán liberadas, para la instalación de tribunas y marcado de la cancha. Las labores iniciarán este jueves… pic.twitter.com/0G3M3hwqxg — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

En celebración por el Día del Trabajador, el Mundialito de El Porvenir 2026 tendrá la particularidad de que no existe un campeón defensor del trofeo ya que la final de la edición pasada entre Purito Porvenir y Santo Domingo La Pólvora fue suspendida por actos de violencia que derivó en faltas de garantías. Es así que ahora, a como de lugar, tendremos a un nuevo equipo triunfador.

Es importante destacar que el desarrollo del Mundialito del Porvenir 2026 será con 16 equipos que pelearán por el título, por lo cual la programación del torneo está acordada desde las 7:00 horas hasta las 15:00 horas (horario de la final). Con la organización de la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva El Porvenir desde el año 1978, se espera en esta edición una competencia de enorme nivel.

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Fuente: Mundialito de El Porvenir 2026.

El evento trasciende lo deportivo y congrega la representación de distintos barrios que tienen el objetivo de dejar en lo más alto el fútbol callejero que se desarrolla en el país. Es así que a continuación podrás conocer todos los detalles del Mundialito de El Porvenir 2026 respecto a los equipos participantes en esta edición, los horarios establecidos y en dónde podrás seguir todos los partidos.

Así se jugará El Mundialito de El Porvenir 2026

Octavos de final

7:00 | La Pólvora Tokyo vs. Purito Cóndor

7:30 | Cevichería Mi Barrunto vs. Los Rodríguez de Mocheto

8:00 | Liverpool Andalucía vs. La Pólvora

8:30 | El Cartel del Rímac vs. Los Bandidos de Tévez

9:00 | Corporación Cabañas vs. Petrolemp

9:30 | Mochilas Jhammers vs. Los Malditos de Pamplona

10:00 | Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos

10:30 | Barrios Altos Unidos de Bartatan vs. San Juan de Lurigancho

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Cuartos de final

11:30 | Ganador A vs. Ganador B (I)

12:00 | Ganador C vs. Ganador D (J)

12:30 | Ganador E vs. Ganador F (K)

13:00 | Ganador G vs. Ganador H (L)

Semifinales

13:30 | Ganador I vs. Ganador J (M)

14:00 | Ganador K vs. Ganador L (N)

Final

15:00 | Ganador M vs. Ganador N

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Fuente: Mundialito de El Porvenir 2026.

¿Dónde ver El Mundialito de El Porvenir 2026?

El Mundialito de El Porvenir 2026 será transmitido íntegramente por la cuenta oficial de Facebook del Mundialito del Porvenir. Además, en Bolavip Perú podrás ir conociendo ciertos detalles de cómo se viene dando el campeonato y sobre todo de la definición para conocer al campeón de esta nueva edición.

Los últimos campeones del Mundialito de El Porvenir

2025 | Final suspendida

2024 | Purito Porvenir

2023 | El Cartel de Villa

2022 | Íntimos de Atusparia

2021 | Sin campeón (Pandemia)

2020 | Sin campeón (Pandemia)

2019 | Cebada y Humo

2018 | Cebada y Humo

2017 | Purito Barrios Altos

2016 | La Cachina Forever

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DATOS CLAVES