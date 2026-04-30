Mundialito de El Porvenir 2026: hora, dónde ver en vivo y cómo se juega el torneo por el Día del Trabajador

El viernes 1 de mayo se jugará una nueva edición del famoso Mundialito de El Porvenir 2026 que año tras año sorprende a los aficionados. Las calles del Jirón Parinacochas en el distrito de La Victoria vuelven a cerrarse para que distintos equipos luchen por la obtención de un campeonato que sin duda alguna genera mucha expectativa por el nivel inquebrantable de cada uno de los jugadores.
🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Este viernes se llevará a cabo una nueva final del Mundialito del Porvenir, por lo que como es costumbre, las vías del jirón Parinacochas serán liberadas, para la instalación de tribunas y marcado de la cancha. Las labores iniciarán este jueves… pic.twitter.com/0G3M3hwqxg— Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026
En celebración por el Día del Trabajador, el Mundialito de El Porvenir 2026 tendrá la particularidad de que no existe un campeón defensor del trofeo ya que la final de la edición pasada entre Purito Porvenir y Santo Domingo La Pólvora fue suspendida por actos de violencia que derivó en faltas de garantías. Es así que ahora, a como de lugar, tendremos a un nuevo equipo triunfador.
Es importante destacar que el desarrollo del Mundialito del Porvenir 2026 será con 16 equipos que pelearán por el título, por lo cual la programación del torneo está acordada desde las 7:00 horas hasta las 15:00 horas (horario de la final). Con la organización de la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva El Porvenir desde el año 1978, se espera en esta edición una competencia de enorme nivel.
Fuente: Mundialito de El Porvenir 2026.
El evento trasciende lo deportivo y congrega la representación de distintos barrios que tienen el objetivo de dejar en lo más alto el fútbol callejero que se desarrolla en el país. Es así que a continuación podrás conocer todos los detalles del Mundialito de El Porvenir 2026 respecto a los equipos participantes en esta edición, los horarios establecidos y en dónde podrás seguir todos los partidos.
Así se jugará El Mundialito de El Porvenir 2026
Así se jugará la Copa Caliente de la Liga 2026: equipos participantes de Liga 1 y Liga 2, fechas y todos los detalles
Octavos de final
- 7:00 | La Pólvora Tokyo vs. Purito Cóndor
- 7:30 | Cevichería Mi Barrunto vs. Los Rodríguez de Mocheto
- 8:00 | Liverpool Andalucía vs. La Pólvora
- 8:30 | El Cartel del Rímac vs. Los Bandidos de Tévez
- 9:00 | Corporación Cabañas vs. Petrolemp
- 9:30 | Mochilas Jhammers vs. Los Malditos de Pamplona
- 10:00 | Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos
- 10:30 | Barrios Altos Unidos de Bartatan vs. San Juan de Lurigancho
Cuartos de final
- 11:30 | Ganador A vs. Ganador B (I)
- 12:00 | Ganador C vs. Ganador D (J)
- 12:30 | Ganador E vs. Ganador F (K)
- 13:00 | Ganador G vs. Ganador H (L)
Semifinales
- 13:30 | Ganador I vs. Ganador J (M)
- 14:00 | Ganador K vs. Ganador L (N)
Final
- 15:00 | Ganador M vs. Ganador N
Fuente: Mundialito de El Porvenir 2026.
¿Dónde ver El Mundialito de El Porvenir 2026?
El Mundialito de El Porvenir 2026 será transmitido íntegramente por la cuenta oficial de Facebook del Mundialito del Porvenir. Además, en Bolavip Perú podrás ir conociendo ciertos detalles de cómo se viene dando el campeonato y sobre todo de la definición para conocer al campeón de esta nueva edición.
Los últimos campeones del Mundialito de El Porvenir
- 2025 | Final suspendida
- 2024 | Purito Porvenir
- 2023 | El Cartel de Villa
- 2022 | Íntimos de Atusparia
- 2021 | Sin campeón (Pandemia)
- 2020 | Sin campeón (Pandemia)
- 2019 | Cebada y Humo
- 2018 | Cebada y Humo
- 2017 | Purito Barrios Altos
- 2016 | La Cachina Forever
DATOS CLAVES
- El Mundialito de El Porvenir 2026 se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en el Jirón Parinacochas, La Victoria.
- En esta edición participan 16 equipos y el torneo no cuenta con un campeón defensor tras la suspensión de la final del 2025.
- La competencia iniciará a las 7:00 horas y la gran final está programada para las 15:00 horas.