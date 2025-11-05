Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Así se mueve la tabla del Acumulado después del triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas

Alianza Lima venció a Los Chankas y así se mueve la tabla del Acumulado.

Por Bruno Castro

Paolo Guerrero celebrando con Alianza Lima.
© Liga 1Paolo Guerrero celebrando con Alianza Lima.

La Liga 1 está llegando a su final, si bien ya se conoce al campeón que es Universitario de Deportes. Todavía hay mucho por descubrir, entre ellos los que lograrán estar en la próxima Copa Libertadores, por lo que va a ser importante la posición de cada equipo. Así como también el club que se irá al descenso para la siguiente temporada.

En este caso Alianza Lima se enfrentó a un duro rival como es el cuadro de Los Chankas en condición de visitante. Una plaza nada fácil para ningún equipo del torneo local. Pero supieron atacar en los momentos claves del partido para poder ponerse adelante en el marcador.

Paolo Guerrero demostró que estar muy vigente de cara al arco, consiguiendo dos anotaciones. En cada uno de los tiempos logró poner en ventaja a Alianza gracias a dos asistencias de Jesús Castillo. Quien se entendió muy bien con el ‘Depredador’ para que consiga las anotaciones.

A los 73 minutos Isaac Camargo puso suspenso en el partido con el descuento. Pero para buena suerte de los ‘Blanquiazules’, Ayrthon Quintana se iría expulsado con doble amarilla, dejando un final más tranquilos para ellos.

Así se mueve la tabla del acumulado en la Liga 1

Próximos partidos del Torneo Clausura 2025

Se viene la jornada número 18 del Torneo Clausura, que significará uno de los últimos juegos de este certamen. En la fecha número 19 acabará el torneo nacional.

Así se jugará la fecha 18:

Viernes 7 de noviembre:

  • Cusco FC vs. Sport Boys
  • Sporting Cristal vs. Cienciano
  • Universitario vs. Deportivo Garcilaso
Sábado 8 de noviembre:

  • Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II College vs. Atlético Grau

Domingo 9 de noviembre:

  • UTC vs Sport Huancayo
  • Alianza Atlético vs. Alianza Universidad
  • ADT vs. Chankas

Datos Claves

  • Universitario de Deportes es el campeón de la Liga 1 de esta temporada.
  • Paolo Guerrero marcó dos anotaciones para Alianza Lima ante el cuadro de Los Chankas.
  • La jornada 18 del Torneo Clausura se jugará del Viernes 7 de noviembre al Domingo 9 de noviembre.
