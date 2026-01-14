Continuará en Atlético Grau, pero el primer partido de Raúl Ruidíaz en 2026 será ante el FC Barcelona en México

Raúl Ruidíaz jugará la temporada 2026 en Atlético Grau, según anunció la institución de Piura en sus redes sociales. De todas maneras, eso no quita que ‘La Pulga’ cumpla con un importante compromiso que tendrá este sábado 17 de enero. Será parte de un Partido de Leyendas ante FC Barcelona en México.

Atlético Grau sorprendió en sus redes sociales oficiales al anunciar que Raúl Ruidíaz continuará en la institución y jugará la temporada 2026 en Piura. Cabe recordar que ya supo renovar su contrato con los ‘Albos’ hasta 2029 en julio pasado.

“¡Piura es tu casa, Raúl! Raúl Ruidíaz seguirá siendo albo este 2026. ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Grau!“, anunció el club piurano en sus redes sociales oficiales. Así, esto quita que el experimentado atacante decida marcharse a otra institución en Perú o en el exterior.

Raúl Ruidíaz estará en México para partido de Leyendas ante FC Barcelona

Si bien Ruidíaz seguirá en Grau, lo cierto es que su primer partido no será en Perú ni tampoco con la camiseta del club ‘académico’. Será parte del partido de Leyendas entre Morelia y FC Barcelona, que se jugará este sábado 17 de enero en el Estadio Morelos en México.

Ruidíaz formó parte del conjunto mexicano y supo dejar un gran recuerdo durante su paso entre los años 2016 y 2018. De hecho, llegó a ser máximo goleador de la Liga MX en los Torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, además de ganar los Balones de Oro a mejor jugador, mejor delantero y máximo goleador de la Liga MX en 2017. En los 73 partidos disputados, marcó 41 goles.

Las Leyendas de Morelia, con Raúl Ruidíaz a la cabeza, jugará ante un combinado de Leyendas de Barcelona. Por el lado del club mexicano, además de ‘La Pulga’, destacan las presencias de Roberto ‘Chorri’ Palacios, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Hugo Droguett y José Joaquín ‘El Shaggy’ Martínez.

Por su parte, del lado del conjunto catalán, hay que destacar algunas figuras de enorme renombre como el brasileño Rivaldo, los mexicanos Rafa Márquez y Marc Crosas y el argentino Javier Saviola. Precisamente, el Barça ofrecerá la transmisión del partido a través de su canal Premium de YouTube.

Atlético Grau tiene rival confirmado para su debut en Liga 1 2026

El sorteo de la Liga 1, realizado el pasado viernes 9 de enero, determinó el calendario oficial para los Torneos Apertura y Clausura. Atlético Grau jugará en la primera fecha del Apertura ante UTC en Cajamarca con día y hora a confirmar.

Sport Huancayo (local), Sport Boys (visitante), Juan Pablo II (local), Comerciantes Unidos (visitante) y FC Cajamarca (local) serán los siguientes cinco partidos del Grau.

