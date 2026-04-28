¿Raúl Ruidíaz está apoyando a Nacional para el partido contra Universitario de Copa Libertadores?

El clima previo al duelo entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 se ha visto sacudido por un inesperado encuentro. La llegada del conjunto charrúa a Lima no solo trajo consigo la expectativa futbolística, sino también una imagen que ha generado múltiples interpretaciones entre la hinchada crema.

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Nicolás Lodeiro, figura del “Bolso”, aterrizó en suelo peruano y fue recibido por un entorno muy cercano a un viejo conocido de la casa merengue. A su arribo, Lodeiro conversó con Jax Latin Media y destacó la dificultad del grupo, pero fue el detalle fuera de las cámaras lo que más ruido hizo.

Un recibimiento que enciende la polémica

Se pudo observar a la familia de Raúl Ruidíaz recibiendo al volante uruguayo en el aeropuerto, un gesto que confirma la hermandad que ambos forjaron en el Seattle Sounders. “Un abrazo a Raúl (Ruidíaz), guardo bonitos recuerdos”, comentó el “10” charrúa, dejando claro que su amistad con “La Pulga” sigue intacta a pesar de los años.

El distanciamiento de un referente

Este gesto llega en un momento delicado para la relación entre Ruidíaz y Universitario, club donde nació futbolísticamente, pero con el que mantiene una marcada distancia. Aunque es un referente histórico por sus títulos, el resentimiento parece haber ganado terreno tras intentos fallidos de retorno al equipo de sus amores.

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Factores externos y negociaciones que no llegaron a buen puerto han hecho que, hoy por hoy, el delantero no sea visto con los mismos ojos por la fanaticada de la “U”. En lo deportivo, el cuadro crema llega golpeado tras las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco, sumado a una racha negativa en el torneo continental.

Universitario obligado a sumar en el Monumental

Tras caer ante Coquimbo Unido, los dirigidos ahora por un interinato necesitan vencer a un Nacional que llega como líder invicto del Grupo A. El partido se jugará este miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, donde la tensión por el resultado se mezclará con el eco de esta sorpresiva visita.

Nicolás Lodeiro: "Un partido difícil, como todos los de Copa Libertadores. Nacional tiene un grupo muy fuerte, con las ganas de hacer un gran partido. La consigna es llevarnos la victoria. Un abrazo a Raúl (Ruidíaz) guardó bonitos recuerdos".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/DDPR1YSKsi — Raúl Chávez (@raulchavezpa) April 28, 2026

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Familia de Raúl Ruidiaz recibe a Nicolás Lodeiro en su llegada a Perú. Ambos jugaron en el Seattle Sounders. #Peru #Uruguay #Nacional #CopaLibertadores pic.twitter.com/Tu4KiNrxHq — Jordy Flores (@jordyxflores) April 28, 2026

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