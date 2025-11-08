El mercado de la Liga 1 se sacudió con una noticia inesperada: Martín Távara no tendría asegurada su permanencia en Sporting Cristal y Universitario ya estaría evaluando la posibilidad de sumarlo para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

El volante de 26 años aún tiene contrato vigente, pero la relación con la directiva rimense no atraviesa su mejor momento, lo que abre la puerta a una posible salida. Según las declaraciones del mismo Martín Távara, él quiere seguir, pero todavía no hay reunión de renovación.

Ahí es cuando entra la información que brindó el periodista Gustavo Peralta. El hombre de prensa reveló que Universitario viene siguiendo de cerca a Martín Távara, pero todavía no hay una negociación formal.

Távara, conocido por su buena pegada y visión de juego, podría reencontrarse con varios excompañeros celestes (Jesús Castillo y Horacio Calcaterra) y su llegada sería considerada un refuerzo de peso para el equipo crema de cara a la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Martín Távara celebrando su gol con Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Távara opción en Universitario

El mediocampista Martín Távara podría cambiar de camiseta en el fútbol peruano. Mientras su continuidad en Sporting Cristal está en duda, Universitario lo tiene en la mira como una opción para reforzar su plantel en 2026.

ver también Golpe en la Liga 1: Sporting Cristal prepara un bombazo y va con todo por dos figuras de Cienciano

Si bien Martín Távara ha declarado que quiere seguir en Sporting Cristal, lo cierto es que su contrato termina en diciembre del 2025 y, hasta el momento, no hay una conversación sobre la extensión del vínculo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Martín Távara tiene contrato con Sporting Cristal?

Martín Távara tiene contrato en Sporting Cristal hasta diciembre del 2025, según la última actualización de Transfermarkt. Fichado en enero del 2016, el jugador tiene 26 años, vale 650 mil euros y también tiene un espacio en la Selección de Perú.

¿Cuánto dinero gana Martín Távara?

Martín Távara gana 15 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según la última información de Salary Sport. De esta forma, el mediocampista gana 180 mil dólares por temporada.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Martín Távara, volante de 26 años, no tendría asegurada su permanencia en Sporting Cristal pues termina contrato en diciembre del 2025.

El periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario sigue de cerca a Martín Távara como posible refuerzo.

La llegada de Távara reforzaría al equipo crema de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026.

Publicidad