Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Bomba en el mercado local: Martín Távara se aleja de Sporting Cristal y aparece en el radar de Universitario

Universitario acelera por Martín Távara puesto que dentro de poco termina contrato con Sporting Cristal y quedará libre.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Távara deja Cristal por Universitario.
© Producción Bolavip.Távara deja Cristal por Universitario.

El mercado de la Liga 1 se sacudió con una noticia inesperada: Martín Távara no tendría asegurada su permanencia en Sporting Cristal y Universitario ya estaría evaluando la posibilidad de sumarlo para la próxima temporada.

Publicidad

El volante de 26 años aún tiene contrato vigente, pero la relación con la directiva rimense no atraviesa su mejor momento, lo que abre la puerta a una posible salida. Según las declaraciones del mismo Martín Távara, él quiere seguir, pero todavía no hay reunión de renovación.

Ahí es cuando entra la información que brindó el periodista Gustavo Peralta. El hombre de prensa reveló que Universitario viene siguiendo de cerca a Martín Távara, pero todavía no hay una negociación formal.

Távara, conocido por su buena pegada y visión de juego, podría reencontrarse con varios excompañeros celestes (Jesús Castillo y Horacio Calcaterra) y su llegada sería considerada un refuerzo de peso para el equipo crema de cara a la Copa Libertadores 2026.

Publicidad
Imagen
Martín Távara celebrando su gol con Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Távara opción en Universitario

El mediocampista Martín Távara podría cambiar de camiseta en el fútbol peruano. Mientras su continuidad en Sporting Cristal está en duda, Universitario lo tiene en la mira como una opción para reforzar su plantel en 2026.

Golpe en la Liga 1: Sporting Cristal prepara un bombazo y va con todo por dos figuras de Cienciano

ver también

Golpe en la Liga 1: Sporting Cristal prepara un bombazo y va con todo por dos figuras de Cienciano

Si bien Martín Távara ha declarado que quiere seguir en Sporting Cristal, lo cierto es que su contrato termina en diciembre del 2025 y, hasta el momento, no hay una conversación sobre la extensión del vínculo.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Hasta cuándo Martín Távara tiene contrato con Sporting Cristal?

Martín Távara tiene contrato en Sporting Cristal hasta diciembre del 2025, según la última actualización de Transfermarkt. Fichado en enero del 2016, el jugador tiene 26 años, vale 650 mil euros y también tiene un espacio en la Selección de Perú.

¿Cuánto dinero gana Martín Távara?

Martín Távara gana 15 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según la última información de Salary Sport. De esta forma, el mediocampista gana 180 mil dólares por temporada.

Publicidad

Datos claves

  • Martín Távara, volante de 26 años, no tendría asegurada su permanencia en Sporting Cristal pues termina contrato en diciembre del 2025.
  • El periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario sigue de cerca a Martín Távara como posible refuerzo.
  • La llegada de Távara reforzaría al equipo crema de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Se supo el jugador de Sporting Cristal que ven con buenos ojos en Universitario para 2026
Liga 1

Se supo el jugador de Sporting Cristal que ven con buenos ojos en Universitario para 2026

Cristal prepara bombazo y va por dos figuras de Cienciano
Liga 1

Cristal prepara bombazo y va por dos figuras de Cienciano

Távara salvó a Cristal, pero así lapidan a Cabellos por irse expulsado ante Cienciano: "La peor desgracia"
Liga 1

Távara salvó a Cristal, pero así lapidan a Cabellos por irse expulsado ante Cienciano: "La peor desgracia"

Así cambió el valor de Zambrano luego de tantas expulsiones en Alianza
Liga 1

Así cambió el valor de Zambrano luego de tantas expulsiones en Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo