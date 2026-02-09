¿Buena o mala noticia? Próximo rival de Alianza Lima en la Liga 1 lanzó un comunicado inesperado

El clima previo a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 se vio sacudido por rumores que ponían en duda la realización de uno de los partidos más esperados. Alianza Atlético de Sullana, próximo rival de Alianza Lima, tuvo que intervenir de emergencia ante la desinformación que circulaba en redes sociales.

Alianza Lima no será perjudicado en la Liga 1

A través de sus canales oficiales, el cuadro “churre” desmintió categóricamente una supuesta postergación del encuentro programado para este sábado 14 de febrero. La institución aclaró que el documento que se viralizó era una versión alterada y que el fixture se mantiene sin cambios.

Para los hinchas íntimos, esta noticia confirma que el equipo de Pablo Guede no tendrá descanso extra tras su exigente calendario internacional. El plantel blanquiazul deberá viajar a Trujillo para buscar los tres puntos en una plaza que siempre presenta desafíos logísticos y climáticos.

La directiva sullanense exhortó a sus seguidores a no dejarse sorprender por noticias falsas que buscan generar caos en la planificación de los viajes y la venta de entradas. El club reafirmó su compromiso con el cumplimiento del cronograma establecido por la Liga de Fútbol Profesional.

Alianza Lima jugará sin problemas contra Alianza Atlético. (Foto: X).

Alianza Lima piensa en levantar su nivel

Por su parte, el equipo de La Victoria llega a este duelo tras una victoria ajustada por 2-1 ante Comerciantes Unidos en Matute, donde Paolo Guerrero volvió a ser protagonista. La ratificación de la fecha obliga al cuerpo técnico a gestionar las cargas físicas de sus figuras principales.

El duelo entre el “Vendaval” y los “Íntimos” promete ser uno de los puntos altos de la fecha, con ambos equipos necesitados de sumar para no perder el paso en la tabla. Trujillo será la sede de este enfrentamiento que, tras el comunicado oficial, ya tiene todas las garantías confirmadas.

¿Dónde se jugará el Alianza Atlético vs. Alianza Lima?

El encuentro se disputará en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, ya que el estadio Campeones del 36 no fue aprobado para albergar este partido de alto riesgo. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, con precios que oscilan entre los 66 soles (para las tribunas Norte y Sur) y los 164 soles (para Butacas).

¿Cómo llegará Alianza Lima a este partido?

El equipo ha tenido un inicio perfecto en el Torneo Apertura, sumando 6 de 6 puntos posibles luego de superar a Sport Huancayo y Comerciantes Unidos. Por otro lado, Alianza Atlético llega a este encuentro con un ánimo bajo, tras ser derrotado 1-0 por Los Chankas en Andahuaylas el domingo pasado, en el marco del campeonato nacional.

Alianza Atlético cayó en Apurímac contra Los Chankas. (Foto: X).

