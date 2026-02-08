Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

La fecha 2 del Torneo Apertura 2026 siguió su curso en este fin de semana y tuvo partidos muy importantes. El que acaban de disputar Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva nos da una idea de cómo se ha podido ir moviendo la tabla de posiciones en este arranque del campeonato, recordando que todavía falta un partido en esta jornada.

En cuanto al partido de esta noche en el barrio de Matute, fue un trámite de cierta superioridad por parte de Alianza Lima y que la vez tuvo a un Comerciantes Unidos bastante reactivo en momentos claves. No fue suficiente el accionar de los visitantes y la victoria fue para los blanquiazules por 2-1 en un trámite bastante sufrido por la manera en que se dio.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Si nos enfocamos en otros encuentros importantes en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, el que jugaron Cusco FC vs. Universitario de Deportes fue uno de los más atractivos y con polémica incluida en los minutos finales. Además, Sporting Cristal vs. FBC Melgar no se quedó atrás y también estuvo plagado de diversas emociones que a esta altura del campeonato entusiasman al hincha.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

CD Moquegua 2-3 UTC

Sábado 7 de febrero

ADT 1-0 Sport Boys

Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo

Cusco FC 1-1 Universitario de Deportes

Domingo 8 de febrero

Sporting Cristal 1-2 FBC Melgar

Los Chankas 1-0 Alianza Atlético

Cienciano 6-1 Juan Pablo II

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Lunes 9 de febrero

FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón

DATOS CLAVES

Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva .

venció a en el . Cienciano goleó 6-1 a Juan Pablo II , logrando el resultado más abultado de la jornada.

goleó a , logrando el resultado más abultado de la jornada. Universitario de Deportes empató 1-1 ante Cusco FC en condición de visitante.

