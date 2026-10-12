Sport Boys se cansó de perder puntos dentro de Liga 1 y tomó esta decisión poderosa sobre Carlos Desio

Sport Boys atraviesa momentos convulsos en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Las expectativas de la dirigencia rosada eran elevadas, pero los tropiezos recientes encendieron las alarmas en el puerto.
La dura derrota en el Estadio Miguel Grau ante Alianza Atlético por 1-3 caló profundo en la administración rosada. El resultado aceleró discusiones internas sobre la planificación del plantel para la próxima temporada.
Carlos Desio analizado por la interna de Sport Boys. (Foto: X).
La decisión de Sport Boys sobre Carlos Desio
Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa “Al Límite”, la dirigencia tomó una postura contundente respecto al estratega. Las charlas sobre su permanencia sufrieron un giro radical.
“La renovación de Carlos Desio ha quedado en para porque con estos resultados no ha convencido a la Administración de Boys”, detalló Peralta. La negociación para asegurar su continuidad de cara a los próximos retos del club quedó congelada.
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Los últimos resultados de Sport Boys en Liga 1
El cuadro chalaco mostró irregularidad en sus presentaciones más recientes por el Torneo Clausura. Aunque logró triunfos importantes, los tropiezos directos le restaron impulso en la tabla.
- Sport Boys 1 – 3 Alianza Atlético
- FBC Melgar 1 – 1 Sport Boys
- Sport Boys 1 – 0 Deportivo Garcilaso
- Sport Huancayo 2 – 1 Sport Boys
- Sport Boys 1 – 0 Sporting Cristal
Lo que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura
El fixture inmediato exigirá al máximo al equipo de Carlos Desio para intentar cambiar la postura de la directiva. El elenco rosado se medirá ante rivales directos en condición de visitante y local.
- Fecha 12: Juan Pablo II College vs. Sport Boys
- Fecha 13: Sport Boys vs. FC Cajamarca
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Cusco FC vs. Sport Boys
- Fecha 16: Sport Boys vs. UTC
¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Desio en Sport Boys?
El estratega argentino llegó al banquillo chalaco en marzo de este año tras firmar un vínculo contractual válido únicamente hasta el final de la temporada 2026 de la Liga 1.
Ante la falta de una firma de renovación, la permanencia del técnico expira al concluir el Torneo Clausura. Por ello, las conversaciones para extender su contrato dependían estrictamente de los resultados en esta recta final.
DATOS CLAVE
- Carlos Desio: Sport Boys congeló su renovación tras los recientes resultados negativos obtenidos.
- 1-3 ante Alianza Atlético: dura derrota que frenó la planificación del cuadro chalaco.
- Temporada 2026: el contrato actual del técnico expira al concluir el Torneo Clausura.