Desde Sport Boys advierten gran ventaja de Universitario en el recta final del Torneo Clausura 2026

Sport Boys dejó un claro mensaje en la previa del duelo ante Universitario en el Estadio Monumental. Fue Carlos Desio quien analizó el nivel competencia y existe un factor que podría perjudicarlos en cierta forma.

Si bien todavía se viene disputando la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, distintos equipos miran sus posibilidades de objetivos y saben que cada partido es una verdadera final a esta altura del campeonato. Así claramente lo entienden en la interna de Sport Boys y de cara al próximo duelo de visita ante Universitario de Deportes es que alertaron una ventaja de los merengues.

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Fuente: Sport Boys.

Fue el entrenador Carlos Desio quien habló en la previa de este encuentro y deslizó la idea de que Universitario de Deportes llegará mucho más descansado para recibir a Sport Boys. ¿Cómo así? Y es que los cremas no tuvieron que viajar a Sullana para enfrentar a Atlético Grau y lo harán en Trujillo, mientras que los rosados sí fueron a la ciudad imperial para jugar ante Cusco FC.

“Obviamente que ellos pudieron sacar a Atlético Grau del calor y lo llevaron a Trujillo. Nosotros vamos a venir de la altura y será un desgaste grande, pero no pongo excusas. Cada partido es diferente. Primero pensamos en este y ya después abocarnos a la ‘U'”; reveló Carlos Desio en charla con los medios locales en la previa del viaje de Sport Boys a la ciudad del Cusco.

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Asimismo, analizó el nivel de Universitario de Deportes pensando en el partido a jugarse en el Estadio Monumental. “Es un rival difícil. Venimos de ganar los dos. Nosotros tuvimos una para, pero esperemos ir a buscar un resultado bueno y positivo para nosotros, que serían los tres puntos o no perder, pero será difícil, sobre todo ahora que vamos a la altura donde a nosotros nos cuesta”.

Día, hora y dónde ver Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Es importante tener en cuenta que el partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 ya que no se pudo disputar a mitad de semana por medidas de seguridad, así que desde la organización de la Liga 1 optaron por aplazarlo unos días y recién se disputará el próximo miércoles 4 de noviembre desde las 20:30 horas.

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Es decir, uno de los clásicos del fútbol peruano empezó a calentarse días antes de que empiece a rodar el balón oficialmente en el Estadio Monumental. En cuanto a la transmisión oficial, el duelo podrá ser visto por medio de las señales oficiales de L1 MAX y L1 Play, además que en Bolavip Perú gozarás de todas las incidencias de un trámite prometedor.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Carlos Desio afirmó que Universitario tendrá ventaja física al no viajar a Sullana.

afirmó que tendrá ventaja física al no viajar a Sullana. Universitario vs. Sport Boys se jugará el 4 de noviembre a las 20:30 .

se jugará el a las . El encuentro será transmitido oficialmente a través de L1 MAX y L1 Play.