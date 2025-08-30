Es tendencia:
¿Castigo o estrategia? Sporting Cristal confirmó la drástica medida que tomó con Jhilmar Lora

En una información de último minuto, Sporting Cristal decidió cuál será el futuro de Jhilmar Lora: ¿Alianza o Universitario?

Por Aldo Cadillo

Jhilmar Lora jugando con Sporting Cristal.
Jhilmar Lora jugando con Sporting Cristal.

Al parecer pasó la tormenta que sacudía a Sporting Cristal. Realizando fichajes importantes como las incorporaciones de Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente y Felipe Vizeu, la información también era que otros futbolistas saldrían, como es el caso de Jhilmar Lora.

Justamente sobre este tema habló Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal. En charla con los medios de prensa, el dirigente habló sobre cuál es la situación de Jhilmar Lora y reveló si al final será vendido o se irá cedido.

Siendo claro en sus palabras. Gustavo Zevallos habló sobre el futuro de Jhilmar Lora en Sporting Cristal: “Jhilmar Lora entrena con normalidad. El no entrena por separado del plantel. El entrena bajo supervisión del CT. Seguramente tendrá su oportunidad”. Con esta frase, el directivo confirmó que no se irá y que será tomado en cuenta por el técnico Paulo Autuori.

Siguiendo con la explicación de los detalles del plantel de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos también habló sobre cómo está el trabajo grupal: “Tenemos una plantilla de casi 30 jugadores. Autuori no es un entrenador que pida jugadores constantemente, busca equilibrar entre jóvenes y experimentados”, cerró el directivo.

Lora renovando con Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Jhilmar Lora se va de Sporting Cristal?

Jhilmar Lora no se va de Sporting Cristal y cumplirá su contrato hasta diciembre del 2025. Si bien el lateral derecho fue uno de los señalados para dejar el plantel, al final tendrá una segunda oportunidad.

Lo que sí parece más fijo es que luego del diciembre del 2025, Sporting Cristal decida no renovar a Jhilmar Lora. De esta forma, el lateral derecho dejaría el cuadro celeste y lo más probable es que negocie con un club de Lima como Universitario o Alianza Lima.

¿Cuánto vale Jhilmar Lora?

Jhilmar Lora vale 800 mil euros a sus 24 años según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su mejor cotización fue en el 2023 cuando llegó a costar 1 millón de euros.

¿Hasta cuándo Jhilmar Lora tiene contrato con Sporting Cristal?

Jhilmar Lora tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2025. Fichado en enero del 2021, lo más probable es que su contrato no sea renovado y se iría del club.

