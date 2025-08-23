Sporting Cristal no pasó del empate 2-2 frente a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, los celestes perdieron una enorme chance de ser punteros absolutos del campeonato y hay cuestiones que siguen generando dudas, como por ejemplo la nula participación de Cristian Benavente en las planificaciones del comando técnico.

¿Será que Paulo Autuori nunca lo pidió y que su arribo a La Florida fue más de un acuerdo entre los directivos? A continuación, analizaremos algunas hipótesis que nos podrían acercar al verdadero escenario en donde incluso Cristian Benavente ni siquiera ha salido en lista de convocados durante las tres últimas jornadas del Torneo Clausura 2025, con lo cual deja una enorme incertidumbre en los hinchas.

Si bien no se ha hablado del tema específicamente desde la interna de Sporting Cristal ni mucho menos han tocando el nombre del atacante de 31 años, el día de hoy fue Paulo Autuori fue quien dejó algunos indicios de sus decisiones. Hablando de los refuerzos que llegaron al club, el estratega brasileño enfatizó en lo siguiente: “Yo no he pedido ningún jugador para Cristal”.

¿Qué más dijo Paulo Autuori sobre los últimos refuerzos de Sporting Cristal?

“Yo no he pedido ningún jugador para Cristal ni en ningún club en el que he estado. Siempre trabajo potenciando a los futbolistas que tengo. Si hay buenos jugadores que pueden venir, seguro que sí. Desde la salida de Cauteruccio, el club estaba buscando un centro delantero y de ahí es importante pensar en las características”; comentó Paulo Autuori en conversación con ‘L1 MAX‘.

La postura del entrenador de Sporting Cristal es bastante clara y rotunda respecto al tema de los refuerzos que llegaron al equipo de cara a este Torneo Clausura 2025. A partir de dicha premisa podemos ir entendiendo que Cristian Benavente todavía no está en el nivel esperado para competir o quitarle un lugar a jugadores que vienen siendo parte de los habituales convocados en las últimas jornadas del campeonato.

Los partidos que Cristian Benavente ya se perdió con Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que Cristian Benavente fichó por Sporting Cristal a inicios del mes de agosto, el atacante no ha sido considerado en tres partidos del Torneo Clausura 2025. El primero fue en el triunfo por 1-0 ante FBC Melgar en condición de local, luego tampoco viajó a la ciudad de Juliaca para enfrentar a Binacional en lo que fue la victoria anulada por 1-3 y finalmente el día de hoy tampoco fue convocado en el 2-2 contra UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Cuánto cuesta actualmente Cristian Benavente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, vemos que Cristian Benavente tiene una cotización internacional de 250 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano al millón. Con vínculo contractual con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, ahora el popular ‘Chaval’ deberá seguir trabajando en La Florida para convencer al profesor Paulo Autuori de que realmente pueda ser una buena opción en el equipo.

