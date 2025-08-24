Así como Paulo Autuori, la dura crítica de Christofer Gonzáles hacia la Liga 1: “Es una lástima para el fútbol peruano”

Sporting Cristal perdió la gran oportunidad de quedar como único puntero del Torneo Clausura 2025 luego de empatar 2-2 frente a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien este duelo significó un escenario negativo para los celestes, no podemos perder de vista que a la vez fueron perjudicados tras el repentino descenso de Binacional cuando habían ganado 1-3 en Juliaca.

Aquellos tres puntos conseguidos en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina quedaron anulados y por ende Sporting Cristal perdió lugar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Quien tomó una postura muy radical ante ello fue el profesor Paulo Autuori al reflexionar sobre el tema y asegurar con total firmeza que las cosas en el fútbol peruano están peores que hace 23 años.

Recordemos que el estratega brasileño dirigió a Sporting Cristal en 2002 y ahora fue que cuestionó el manejo que se tiene en la organización de la Liga 1. De esta misma manera, fue Christofer Gonzáles quien tomó la palabra y dejó muy marcada su posición luego de los inconvenientes que sufrieron como equipo para viajar a Juliaca y que ahora sea como si nada nunca hubiera sucedido.

El cuestionamiento de Christofer Gonzáles hacia la decisiones de la Liga 1

“Las cosas no se están haciendo bien, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso también nos perjudica. Perdimos el vuelo un día antes por fallas técnicas del avión, tuvimos que llegar el mismo día del partido. Todos los esfuerzos que hacemos como equipo, la misma dirigencia también y que te quiten los puntos en verdad no tiene sentido”; declaró Christofer Gonzáles en conversación con la prensa deportiva local.

Dando un mensaje mucho más profundo tras la determinación de la Liga 1 respecto al descenso de Binacional, el popular ‘Canchita‘ reflexionó sobre lo siguiente: “Trabajamos el día a día para poder competir y que pasen estos sucesos es una lástima para el fútbol peruano en sí”. Claramente, el sentir del volante es la muestra de la percepción en una interna de Sporting Cristal que ahora deberá prepararse para la reanudación del Torneo Clausura 2025.

Los jugadores de Sporting Cristal que serían llamados a la Selección Peruana

Teniendo en cuenta que ahora Sporting Cristal mejoró mucho en juego y funcionamiento, a tal punto de que es un firme candidato al título del Torneo Clausura 2025, se ha podido conocer que cinco jugadores serían citados por Óscar Ibáñez a la Selección Peruana de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Hablamos de Diego Enríquez, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y Christofer Gonzales; así que veremos la confirmación de la noticia el día de hoy en horas de la noche.

Fuente: @JeanMartinD

