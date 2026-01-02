Hijo de Chiqui Tapia podría llegar a Universitario de Deportes: preguntaron condiciones

Universitario de Deportes ya se mueve en el mercado de pases tras la salida de Rodrigo Ureña, quien dejó el club ‘crema’ luego de tres temporadas para continuar su carrera en Millonarios de Colombia.

Bajo ese contexto, el conjunto de Ate busca reforzar su mediocampo con un volante de características ofensivas, y un nombre que empieza a tomar fuerza llega desde Argentina.

Según dio a conocer el periodista Wilmer Robles, la directiva de la ‘U’ consultó por las condiciones de Iván Tapia, mediocampista argentino de 27 años e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Universitario busca reemplazo tras la salida de Rodrigo Ureña

La partida de Rodrigo Ureña dejó un vacío importante en el mediocampo de Universitario, no solo por su aporte futbolístico, sino también por su liderazgo dentro del equipo. Ante ello, el área deportiva de la institución analiza distintas alternativas para reforzar esa zona del campo de cara a la nueva temporada.

De acuerdo con la información difundida, existen un par de opciones en carpeta, pero una de ellas es la de Iván Tapia, por quien ya se habrían realizado consultas formales para conocer su situación contractual y las condiciones de una posible negociación.

“Universitario de Deportes está en búsqueda de un volante ofensivo. Hay un par de opciones pero una es la del volante argentino Iván Tapia, de 27 años, por quien preguntaron condiciones“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

¿Quién es Iván Tapia y por qué interesa en Ate?

Iván Tapia es un volante ofensivo argentino de 27 años, con experiencia en el fútbol de su país. Su perfil encajaría en la idea de Universitario de sumar un mediocampista con mayor proyección ofensiva, capaz de aportar dinámica y llegada al área rival.

Por ahora, no hay una oferta concreta ni negociaciones avanzadas, pero el interés marca que el nombre del futbolista ya está siendo evaluado seriamente por la ‘U’. En las próximas semanas se conocerá si esta consulta se traduce en un avance real o si el club opta por otra alternativa para reforzar su plantel.

Cabe resaltar que, actualmente el atacante se encuentra sin equipo y esto facilitaría su fichaje por el tricampeón nacional. Su último club fue Barracas de Argentina.

DATOS CLAVES

Universitario consultó condiciones por el volante argentino de 27 años, Iván Tapia.

El futbolista Iván Tapia se encuentra actualmente sin equipo tras su paso por Barracas.

