Histórico jugador de Universitario se va a préstamo y se une a Raúl Ruidíaz en Atlético Grau

Universitario de Deportes comunicó su decisión respecto al futuro de Aamet Calderón. El arquero abandona la pretemporada del club ‘crema’ y se trasladará al norte del país, tras oficializarse su cesión a Atlético Grau por toda la temporada 2026 de la Liga 1.

Recordemos que, el portero nacional había iniciado los trabajos bajo la dirección de Javier Rabanal hace unos días. No obstante, la directiva aprobó su salida, luego de no haber disputado ningún minuto como titular desde su llegada.

Universitario confirmó salida de Aamet Calderón

Mediante sus redes sociales, Universitario se despidió momentáneamente del ‘tricampeón’ y anunció su cesión a Atlético Grau, que sumará a Calderón como alternativa bajo los tres palos junto a Patricio Álvarez.

“Éxitos, Araña. Nuestro arquero Aamet Calderón Tello jugará a préstamo en Atlético Grau esta temporada. ¡Siempre con garra, Aamet!“, fue el mensaje que dejó la ‘U’ en sus redes sociales.

Aamet, formado en las divisiones juveniles de Universitario, tiene 27 años y todavía no ha debutado profesionalmente en la Primera División del Fútbol Peruano. Ahora buscará ganarse un lugar en el conjunto ‘albo’ y mostrar todo su potencial bajo los tres palos.

Así recibió Atlético Grau a Aamet Calderón

Atlético Grau confirmó la llegada de Aamet Calderón, cedido por Universitario de Deportes para la temporada 2026. El club piurano le dio la bienvenida en sus redes sociales, resaltando el potencial y proyección del joven portero.

“¡Bienvenido a Piura, Aamet! Aamet Calderón es nuevo jugador albo este 2026. El talentoso arquero llega a condición de préstamo de Universitario. ¡Vamos Aamet! ¡Vamos Grau!”, escribió la institución norteña en sus redes sociales.

