La fuerte denuncia de Sport Boys que involucra a Universitario: “ingreso desleal”

Las redes sociales están ardiendo después de un comunicado que ha hecho Sport Boys, en el que tiene a Universitario de Deportes como uno de los protagonista. Pero no solo es, sino que también incluye al VAR que no tuvo un buen manejo en una decisión que terminó con una carrera por esta temporada 2025 tras una fuerte falta por detrás.

El cuadro ‘rosado’ hizo una publicación en sus redes sociales en la que habla de una polémica jugada ante la ‘U’. En la que el jugador Matías Di Benedetto terminó siendo protagonista pues terminó de lesionar a Erick Gonzales. A pesar de esto, no hubo ninguna sanción en contra del central argentino a pesar de la gran falta por detrás.

La queja de Sport Boys se da por la forma en la que se manejó esta jugada de alto riesgo. Pues terminaron muy molestos al ver como el VAR no trabajó de forma rigurosa en ver esta jugada a detalle, pues consideran que terminó siendo un “ingreso desleal” por parte del defensor de nacionalidad argentina.

Incluso dieron a conocer que después de un riguroso trabajo médico, se terminó diagnosticar una lesión en el menisco medial que solo puede ser tratado con un procedimiento quirúrgico. Es así como el pasado viernes el futbolista entró al quirófano para realizarse esta intervención, pero lastimosamente se perderá lo que resta de la temporada.

Hablamos que tendrá que estar fuera de las canchas durante al menos 6 a 8 meses. Una fuerte baja de un futbolista importante para los ‘rosados’ que tras esta situación hacen esta denuncia mediante sus redes sociales.

¿Cuál fue la falta de Matías Di Benedetto ante Erick Gonzales?

Este hecho terminó ocurriendo en la jornada número 5 del Torneo Clausura. Duelo en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes frente a Sport Boys. La jugada fue muy temprana en el partido, una de las razones posibles por la que el juez central terminó por no sacar una tarjeta roja de inmediato.

No habían ni transcurrido dos minutos, cuanto Erick Gonzales pidió el balón cerca del área de Universitario. Al recibir el balón el defensor central fue con gran fuerza en busca de recuperar el balón, pero terminó impactando en el tobillo de su rival que se tiró al gramado de juego debido al fuerte golpe que recibió de su compañero de profesión.

El árbitro de inmediato trató de parar las acciones y cobrar la falta. No dudó en ese momento en sacar la tarjeta amarilla a Di Benedetto. Pero en ningún momento fue a ver la jugada al VAR a pesar de las grandes quejas de los jugadores de Sport Boys que vieron como una entrada muy temeraria de parte del argentino que no midió su fuerza a la hora de ir al balón.

