Sport Boys atraviesa un momento delicado y que lo compromete seriamente con la zona de descenso. Su arranque en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú es preocupante y ya le costó el cargo al colombiano Arturo Reyes. Guillermo Vázquez tomó el cargo de forma interina, pero la realidad es que la situación no levanta. Por eso, para evitar una catástrofe con este histórico del fútbol peruano, hay un nuevo comando técnico, encabezado por Juan Carlos Cabanillas.

Para levantar a este gigante dormido o al menos, salvarlo de la situación del descenso, Adrián Alcocer y Jorge Espejo han decidido apelar a un viejo conocido, que sabe lo que es Sport Boys. Así es como llega el ‘Pato’ Cabanillas a la dirección técnica, pese a no estar en un buen momento de su carrera.

Así es el nuevo comando técnico en Sport Boys

La llegada de Juan Carlos Cabanillas a la dirección técnica de Sport Boys fue adelantada por el periodista Jorge Solari Casella, pero luego confirmada por los periodistas de L1 Max Ernesto Jerónimo Macedo León y Gustavo Peralta Coello. Se trata del histórico ex mediocampista, campeón nacional con el conjunto rosado en 1984, quien también supo dirigir a este equipo en 2009.

No obstante, durante las últimas horas, se pensó que Felipe Gutiérrez, quien había sido ayudante del ex entrenador del club del Callao, Cristian Paulucci, asumiría en el comando técnico. Esto no está confirmado y parece ser difícil su llegada, luego de haber sido anunciado como nuevo entrenador del Quintero Unido FC de la Tercera A de Chile.

Cabanillas, Vázquez y Martínez, los integrantes del nuevo comando de Sport Boys (X @Gustavo_p4).

Con la llegada del ‘Pato’ Cabanillas, Guillermo Vázquez, quien se desempeñó como entrenador interino de Sport Boys, pasará a ser su ayudante de campo. En tanto, el argentino Diego Martínez será el preparador físico del primer equipo, un profesional que ha estado entrenando a varias figuras en el país, incluidos jugadores de la Selección Peruana.

Cabanillas, Vázquez y Martínez asumen como parte del comando técnico de Sport Boys en las próximas horas. La conferencia de prensa de presentación será este miércoles 27 de agosto por la tarde en el Callao.

Sport Boys presentará a su nuevo comando técnico este miércoles (X @sportboys).

Sport Boys acepta su crisis y apuesta por hombres de la casa para evitar el descenso

La elección de Juan Carlos Cabanillas como nuevo entrenador no fue la primera opción para Sport Boys, luego de la salida de Arturo Reyes. Es más, esto confirma el mal escenario en el que se encuentra el conjunto del Callao y que no hace más que asumir su crisis.

Reyes dirigió sólo 10 partidos al Boys y apenas ganó dos, mientras que perdió seis y empató los restantes dos. Esta mala elección como reemplazo de Cristian Paulucci no hizo más que complicar la situación del equipo, que está en el puesto 17 del Torneo Clausura 2025 donde sólo supera a UTC (Binacional ya no forma parte de la Liga 1).

A esto, hay que sumar que en la tabla acumulada está en el puesto 14 con 24 puntos. Sin contar a Binacional, Comerciantes Unidos (16) y Alianza Universidad (18) son los equipos en riesgo de descender. Entre ellos y los ‘Rosados’ no hay mucha diferencia de puntos (6).

Para reemplazar al entrenador colombiano, hubo varios entrenadores que Alcocer y Espejo consultaron para tomar el cargo: Víctor ‘Chino’ Rivera, Jorge Célico, Pablo Bengoechea y Javier Torrente, entre otros. Al final, por temas económicos, no pudieron negociar con ninguno. Por eso, se pensó en la idea de sostener al interino ‘Memo’ Vázquez, pero al no tener la licencia pro para dirigir tuvieron que buscar otra opción y recién ahí apareció Cabanillas.

Lo cierto es que Juan Carlos Cabanillas no está en un buen momento en los bancos de suplentes. Su último trabajo data de la Liga 2 recientemente cuando estuvo en el comando técnico del Deportivo Coopsol. A Sport Boys lo supo dirigir en 2009 donde apenas ganó cinco de 13 partidos.

Así, el sentimentalismo y el hecho de conocer el club le dieron la chance a ‘Pato’ Cabanillas para no sólo tomar el cargo de entrenador en Sport Boys sino también relanzar su carrera en los bancos de suplentes. Es un desafío difícil, más allá de que el equipo todavía tiene cierto aire para no caer en zona de descenso, pero un par de resultados pueden cambiar esto.