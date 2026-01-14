¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Universitario? Días y horarios confirmados para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Se abre el telón del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. La fecha 1 ya está confirmada y se jugará en el último fin de semana de enero e inicio del mes de febrero, según confirmó el propio torneo en la programación oficial. Alianza Lima inaugurará el certamen, habrá Clásico del Sur, el campeón Universitario debutará de local y todo terminará en Cutervo.

Tal como se había adelantado en las últimas horas, Alianza Lima abrirá el Torneo Apertura 2026 con su partido ante Sport Huancayo el viernes 30 de enero desde las 12:00 horas del mediodía. Un horario y día anormal, pero que tiene que ver también con la participación del club blanquiazul en Copa Libertadores el próximo 4 de febrero (partido de ida ante 2 de Mayo).

Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima, debutará en Huancayo (Alianza Lima oficial).

Para el sábado 31 de enero, se destaca el duelo por la tarde entre Juan Pablo II y FC Cajamarca, es decir, los estrenos de Christian Cueva y Hernán Barcos, en sus respectivos clubes. A su vez, ese mismo día, por la noche, habrá Clásico del Sur en Arequipa con el duelo entre Melgar y Cienciano.

El Clásico del Sur se repetirá en Copa Sudamericana en unos días (X @danielfrh11).

El domingo 1 de febrero habrá tres duelos imperdibles. Sporting Cristal abrirá el día con su visita a Cusco para jugar ante Deportivo Garcilaso. Luego, en la tarde, Alianza Atlético de Sullana recibirá a Cusco FC. Y el tricampeón Universitario recibirá en el Monumental a ADT.

La fecha 1 se cerrará el lunes 2 de febrero con el partido que jueguen el Comerciantes Unidos de Claudio Biaggio ante el recién ascendido CD Moquegua en Cutervo.

Días y horarios confirmados para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 30 DE ENERO

12.00 horas : Sport Huancayo vs. Alianza Lima en el IPD Huancayo (Huancayo).

: Sport Huancayo vs. Alianza Lima en el IPD Huancayo (Huancayo). 15.15 horas: UTC vs. Atlético Grau en el Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).

SÁBADO 31 DE ENERO

13.00 horas : Sport Boys vs. Los Chankas en el Coliseo Miguel Grau (Callao).

: Sport Boys vs. Los Chankas en el Coliseo Miguel Grau (Callao). 15.15 horas : Juan Pablo II College vs. FC Cajamarca en el Estadio Complejo Juan Pablo II (Chongoyape).

: Juan Pablo II College vs. FC Cajamarca en el Estadio Complejo Juan Pablo II (Chongoyape). 18.30 horas: FBC Melgar vs. Cienciano en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa).

DOMINGO 1 DE FEBRERO

13.00 horas : Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). 15.15 horas : Alianza Atlético de Sullana vs. Cusco FC (estadio a confirmar).

: Alianza Atlético de Sullana vs. Cusco FC (estadio a confirmar). 18.00 horas: Universitario vs. ADT en el Estadio Monumental (Lima).

LUNES 2 DE FEBRERO

15.00 horas: Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra (Cutervo).

Programación oficial de la fecha 1 del Apertura 2026 (X @Liga1TeApuesto).

