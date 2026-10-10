Cusco vs. Alianza Lima en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga 1

Cusco y Alianza Lima se miden este domingo 11 de octubre en un partido que puede acomodar a ambos en la mitad de la tabla de la Liga 1. Ninguno llega en un gran momento, pero los dos necesitan los tres puntos para no perderle pisada a la parte alta.
Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el resultado puede definir quién se mete en la pelea por el próximo tramo del campeonato y quién empieza a mirar para atrás.
Horario del partido
- Perú: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
La actualidad de ambos equipos
Cusco llega de ganar como visitante 2-1 ante FC Cajamarca, un triunfo que le permitió cortar la mala racha después de caer como local frente a Melgar. Antes de esa derrota había goleado 2-0 a Deportivo Moquegua, así que el equipo cusqueño combina resultados dispares pero se mantiene entre los diez primeros con 18 puntos en diez fechas.
Alianza Lima viene de un triunfo cómodo, 2-0 sobre Deportivo Tarma en Lima, que le sirvió para despegarse de un presente irregular. Antes había perdido con Universitario y empatado como visitante ante Juan Pablo II, un cierre de calendario que lo dejó en el puesto 11 con 16 unidades.
El historial entre Cusco y Alianza Lima
El historial entre ambos tiene 35 duelos y una ligera ventaja para Alianza Lima, que ganó 15 veces por 13 de Cusco, con 7 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo limeño, con 44 tantos convertidos contra 34 del cuadro cusqueño.
El antecedente más reciente fue una paliza: Alianza Lima 8-0 Cusco en abril de este año. Antes de eso la historia había sido más pareja, con triunfos para los dos lados en los últimos cruces disputados desde 2020.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/04/2026
|Alianza Lima vs. Cusco
|8-0
|Liga 1
|19/07/2025
|Cusco vs. Alianza Lima
|2-0
|Liga 1
|09/02/2025
|Alianza Lima vs. Cusco
|3-0
|Liga 1
|03/11/2024
|Alianza Lima vs. Cusco
|1-2
|Liga 1
|24/05/2024
|Cusco vs. Alianza Lima
|3-0
|Liga 1
|13/08/2023
|Cusco vs. Alianza Lima
|1-1
|Liga 1
|12/03/2023
|Alianza Lima vs. Cusco
|2-0
|Liga 1
|17/09/2021
|Cusco vs. Alianza Lima
|0-2
|Liga 1
|30/03/2021
|Alianza Lima vs. Cusco
|2-2
|Liga 1
|16/11/2020
|Cusco vs. Alianza Lima
|1-0
|Liga 1
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs
En síntesis
- Cusco y Alianza Lima se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Cusco suma 18 puntos en el torneo.
- Alianza Lima suma 16 puntos en el torneo.