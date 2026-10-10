Cusco vs. Alianza Lima en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga 1

Cusco y Alianza Lima se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Cusco y Alianza Lima se miden este domingo 11 de octubre en un partido que puede acomodar a ambos en la mitad de la tabla de la Liga 1. Ninguno llega en un gran momento, pero los dos necesitan los tres puntos para no perderle pisada a la parte alta.

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Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el resultado puede definir quién se mete en la pelea por el próximo tramo del campeonato y quién empieza a mirar para atrás.

Horario del partido

Perú: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

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La actualidad de ambos equipos

Cusco llega de ganar como visitante 2-1 ante FC Cajamarca, un triunfo que le permitió cortar la mala racha después de caer como local frente a Melgar. Antes de esa derrota había goleado 2-0 a Deportivo Moquegua, así que el equipo cusqueño combina resultados dispares pero se mantiene entre los diez primeros con 18 puntos en diez fechas.

Alianza Lima viene de un triunfo cómodo, 2-0 sobre Deportivo Tarma en Lima, que le sirvió para despegarse de un presente irregular. Antes había perdido con Universitario y empatado como visitante ante Juan Pablo II, un cierre de calendario que lo dejó en el puesto 11 con 16 unidades.

El historial entre Cusco y Alianza Lima

El historial entre ambos tiene 35 duelos y una ligera ventaja para Alianza Lima, que ganó 15 veces por 13 de Cusco, con 7 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo limeño, con 44 tantos convertidos contra 34 del cuadro cusqueño.

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El antecedente más reciente fue una paliza: Alianza Lima 8-0 Cusco en abril de este año. Antes de eso la historia había sido más pareja, con triunfos para los dos lados en los últimos cruces disputados desde 2020.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Alianza Lima vs. Cusco 8-0 Liga 1 19/07/2025 Cusco vs. Alianza Lima 2-0 Liga 1 09/02/2025 Alianza Lima vs. Cusco 3-0 Liga 1 03/11/2024 Alianza Lima vs. Cusco 1-2 Liga 1 24/05/2024 Cusco vs. Alianza Lima 3-0 Liga 1 13/08/2023 Cusco vs. Alianza Lima 1-1 Liga 1 12/03/2023 Alianza Lima vs. Cusco 2-0 Liga 1 17/09/2021 Cusco vs. Alianza Lima 0-2 Liga 1 30/03/2021 Alianza Lima vs. Cusco 2-2 Liga 1 16/11/2020 Cusco vs. Alianza Lima 1-0 Liga 1

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs

En síntesis