¿De qué equipo peruano es hincha José Jerí, el nuevo presidente del Perú?

José Jerí fue elegido como nuevo presidente del Perú tras la vacancia contra Dina Boluarte. Ahora, en su cargo del máximo representante del Perú, muchas cosas están empezando a salir sobre el también abogado.

Con 38 años, sin hijos ni esposa, el abogado José Jerí tendrá la gran responsabilidad de dirigir al Perú en el que es uno de sus peores momentos. Atacados por las bandas y la criminalidad, ahora es tarea del nuevo Presidente hacerse cargo y poner orden.

Pero vayamos al fútbol, que también es el tema que nos compete. Con su nuevo cargo confirmado, muchas publicaciones de José Jerí han salido a la luz. Tomando más relevancia ahora que es presidente del Perú, se conoció hincha de qué equipo es: ¿Alianza Lima o Universitario?

José Jerí es hincha de Universitario y lo dejó claro en las publicaciones que realizó en su cuenta de X. Incluso molestando a Alianza Lima, siempre ha dejado en claro que su corazón futbolero es crema.

José Jerí es hincha de Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

La polémica publicación con la que José Jerí confesó de qué equipo es hincha

También viendo más publicaciones de José Jerí en su cuenta de X, el actual presidente del Perú tuvo una que le dedicó a Alianza Lima. Si bien tiene el honor de felicitar a los íntimos por su título, también cuenta con la ironía para molestarlos.

“Felicitaciones a los campeones del Apertura. Felicitaciones, Alianza Lima. Eso sí, se salvaron del quino”, publicó José Jerí en su cuenta de X haciendo referencia a los 15 años que iba a cumplir Alianza Lima sin campeonar.

José Jerí dejó en claro que es hincha de Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

¿De qué equipo es hincha José Jerí?

José Jerí es hincha de Universitario de Deportes. Con este dato, se une a la lista de presidentes del Perú que han sido fanáticos de Universitario.

¿Cuántos años tiene José Jerí?

José Jerí tiene 38 años, es el actual presidente del Perú y también es hincha de Universitario. Es abogado de profesión y logró el máximo cargo luego que el Congreso vacara a Dina Boluarte.

