Marcelo Tinelli está en Perú tras llegar junto a Milett Figueroa. Aterrizando en Lima, la personalidad argentina y la reconocida modelo peruana fueron vistos por las calles mientras los fanáticos los seguían para fotos.

A partir de ese momento se generó todo un alboroto mediático que incluyó una entrevista de Marcelo Tinelli a Radio Ovación. Ahí, en el espacio deportivo, el popular animador reveló de qué club peruano es hincha y eligió entre Alianza Lima o Universitario.

“Estoy siguiendo mucho a Alianza por ‘Pipo’ Gorosito. Lo considero un gran técnico y, desde su llegada, el equipo ha estado jugando muy bien”, comentó Marcelo Tinelli en charla con Radio Ovación.

“Los clásicos entre Alianza y Universitario los veo. Y ahora le dije al ‘Pipo’ que, apenas esté por Lima, trataré de darle un abrazo; espero poder hacerlo”, cerró el reconocido presentador argentino.

Tinelli como presidente de San Lorenzo. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Marcelo Tinelli llegó al Perú?

Marcelo Tinelli llegó al Perú junto a Milett Figueroa, su enamorada. Si bien ellos viven juntos en Argentina, ahora han decidido visitar el país de la modelo para integrarse más con la familia.

Marcelo Tinelli también es un fanático del fútbol y fue presidente de San Lorenzo de Almagro. Ferviente seguidor de la Selección Argentina y de Alianza Lima, no se descarta que se reúna con ‘Pipo’ Gorosito o visite Matute.

¿De qué equipo peruano es hincha Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli es hincha de Alianza Lima y reveló que sigue sus partidos siempre que puede. Además, también mencionó que no se pierde los clásicos con Universitario.

¿Cuántos años tiene Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli tiene 65 años, se ha casado dos veces, su actual pareja es Milett Figueroa, tiene 5 hijos y es conocido mundialmente por su programa Videomatch.

