Decisión de última hora con Felipe Vizeu desde Brasil: ¿Sporting Cristal acordó su llegada?

Felipe Vizeu está a horas de ser nuevo jugador de Sporting Cristal. Así se ha podido confirmar luego que se desligue de su último club: Clube do Remo de la Segunda División de Brasil. Con esta acción, el delantero queda libre y su fichaje por el cuadro celestes es inminente.

“El Clube do Remo informa que el delantero Felipe Vizeu no forma más parte de la plantilla azulina para lo que resta de la Serie B del Campeonato Brasileño. El jugador firmó la rescisión de común acuerdo”, explicó en un breve comunicado las redes sociales del Clube do Remo. Así pues Felipe Vizeu queda libre para firmar por Sporting Cristal.

“Vizeu llegó esta temporada al Remo, donde disputó 26 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Le deseamos éxito en sus próximos retos profesionales”, indicó la cuenta de Clube do Remo en su cierre sobre la situación de Felipe Vizeu, candidato número uno a ser nuevo jugador de Sporting Cristal.

