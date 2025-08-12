Sporting Cristal es uno de los líderes del Torneo Clausura 2025, pero no descansa en búsqueda de más jugadores para su plantel. Paulo Autuori, finalmente, tendría su nuevo número 9, de acuerdo a lo revelado por Diego Penny en Movistar Deportes. Felipe Vizeu, delantero brasileño del Remo, tendría negociaciones avanzadas para llegar a La Florida.

La actualidad de Felipe Vizeu, atacante brasileño de 28 años, no es del todo buena. Prácticamente, no juega en el Remo de la Serie B de Brasil, club al que llegó a principio de año desde Criciúma. Ha tenido un largo recorrido pese a su edad, ya que jugó por Flamengo y Gremio, pero también en clubes de Europa como Udinese y Akhmat Grozny de Rusia.

En Sporting Cristal venían negociando hace varios días por un delantero brasileño, según múltiples reportes. Sería el último refuerzo que podría llegar para terminar de darle forma a un plantel del que Paulo Autuori ya está sacando provecho, por lo visto en los primeros partidos del Clausura.

Paulo Autuori recuperó a Sporting Cristal (Oficial).

Se espera que en las próximas horas haya una definición por este delantero, ya que hay negociaciones avanzadas, según reportan desde Brasil. No obstante, hay que seguirlo con atención, ya que ha tenido algunos episodios polémicos en el pasado. Si bien jugó en una etapa donde destacaron Paolo Guerrero o Vinícius Júnior en Flamengo, una pelea en pleno partido y un caso judicial condicionaron su carrera.

¿Quién es Felipe Vizeu, el posible nuevo ‘9’ de Paulo Autuori en Sporting Cristal?

Felipe Vizeu hizo sus juveniles en el América Mineiro hasta que llegó con edad de Sub 20 a Flamengo. Fue en ese momento que compartió plantel con Guerrero y con Vini Jr. (antes de su transferencia al Real Madrid). De hecho, en alguna ocasión, supo elogiar al atacante peruano.

“Guerrero es ídolo de un país y de Flamengo. Siempre me da mucha confianza y le estoy agradecido por brindarme siempre ayuda“, reconoció en alguna ocasión. En el ‘Mengao’ fue donde tuvo sus mejores números con 20 goles en 75 partidos. Así fue como se dio su pase al Udinese en 2018 por sólo 5 millones de euros.

Pero antes de esto, Vizeu protagonizó un momento polémico en pleno partido, lo que derivó también en que el ‘Fla’ decida darle las gracias al año siguiente. En el partido de la fecha 36 del Brasileirao, protagonizó una pelea con insultos, manotazos y hasta gestos fuera de lugar con su compañero Rhodolfo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Su paso por Europa fue efímero. Volvió a Brasil para jugar en Gremio, dónde solo metió 5 goles en 26 encuentros. A partir de allí, fue de cesión en cesión, al Akhmat Grozny de Rusia, a Ceará, Yokohama FC de Japón y el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia. Nunca logró adaptarse a alguno de estos países.

En medio de esto, en 2019, Felipe Vizeu protagonizó otro escándalo. Es que interrumpió unilateralmente el contrato con la agencia que lo representaba por diferencias en cuanto al destino de su carrera. Sin embargo, nunca pagó ninguna compensación. Ante esto, dicha agencia lo llevó a juicio y la Justicia le dio la razón. Así, el delantero tuvo que pagar cerca de un millón de reales brasileños por este motivo (950 mil reales, según Globo).

¿Paulo Autuori podrá recuperar a Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

Los últimos clubes de Felipe Vizeu han sido brasileños en donde no ha podido destacar. Atlético Goianiense, Criciúma y Remo no han podido sacar su mejor versión. De todas maneras, se espera que esto cambie en Sporting Cristal y de la mano de un técnico como Paulo Autuori.

Felipe Vizeu, en su paso por Criciúma (Getty Images).

Con la expulsión de Irven Ávila y aún sin contratar al reemplazo de Martín Cauteruccio, los ‘Celestes’ se ven obligados a reforzarse con un centrodelantero para que llegue y juegue de inmediato. ¿Será Vizeu el nombre?