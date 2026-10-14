Guillermo Larios, figura de Alianza Atlético, reveló una opinión muy sincera respecto al cambio de localía para recibir a Universitario. Dejando de lado la ciudad de Sullana, ahora jugarán en la ciudad de Trujillo.

Se viene uno de los partidos más resonantes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Alianza Atlético y Universitario de Deportes se verán las caras en la lucha por los primeros puestos del campeonato, aunque muchos cuestionan que los locales cambien justamente de escenario para albergar este duelo. No se jugará en la ciudad de Sullana, sino que se mudarán para Trujillo.

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Sabiendo que las condiciones climáticas son totalmente distintas en el Estadio Campeones del 36 a diferencia del Estadio Mansiche, se habla de una disparidad con relación a otros rivales que sí visitan el calor y la complejidad de la cancha de Sullana. Ahora, desde la interna de Alianza Atlético tienen una postura al respecto y fue Guillermo Larios quien reveló cierta incomodidad ante dicha situación.

“Es algo un poco incómodo porque en teoría no deberíamos hacer un viaje largo para jugar de locales, pero nosotros nos sentimos cómodos en cualquier campo que nos permita jugar de la mejor manera. Vamos a seguir haciéndolo, de principio a fin como lo venimos demostrando”; reveló Guillermo Larios en una reciente conversación con el programa ‘L1 Radio‘ sobre el cambio de localía.

🎙️Guillermo Larios: "ES INCÓMODO HACER UN VIAJE LARGO CUANDO SOMOS LOCALES".#L1Radio #AlianzaAtlético



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Tengamos en cuenta que este cambio de ciudad se debe a un escenario de seguridad. Al ser catalogado como un partido de alto riesgo y en donde se esperan ambas hinchadas en las tribunas, la mudanza de Alianza Atlético al Estadio Mansiche es ideal para albergar la contingencia de público esperada, mientras que en el Estadio Campeones del 36 habría mayor peligrosidad.

Fuente: Diario Correo.

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Universitario al partido por el Torneo Clausura 2026?

Siendo dos de los equipos que vienen luchando en los primeros puestos del Torneo Clausura 2026, el objetivo de Alianza Atlético y Universitario de Deportes es sumar los tres puntos cuando se enfrenten el próximo domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Será un duelo que desde la previa promete en demasía por el nivel de ambos.

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Justamente, frente a dicho aspecto, tengamos en cuenta que los norteños vienen de vencer 3-1 a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao y demostrando un buen fútbol de principio a fin. Por otro lado, los merengues empataron 2-2 frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental y dejando muchas dudas sobre el nivel colectivo e individual del equipo, así que deberán mejorar a como de lugar.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Alianza Atlético y Universitario jugarán el 18 de octubre en el Estadio Mansiche .

jugarán el en el . Guillermo Larios expresó incomodidad por el cambio de localía hacia la ciudad de Trujillo .

expresó incomodidad por el cambio de localía hacia la ciudad de . El partido salió de Sullana hacia Trujillo por estrictas medidas de seguridad.