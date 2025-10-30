Es tendencia:
Diego Churín se cansó de esperar a Universitario y se ofreció a un histórico de Paraguay

Diego Churín tiene las horas contadas en Universitario y ahora empezó a tender puentes para fichar por un gigante de Paraguay.

Por Aldo Cadillo

© Producción Bolavip.Diego Churín se olvidó de Universitario y se ofreció a un club de Paraguay.

El delantero argentino Diego Churín perdió la paciencia. Luego de varias semanas de espera por una respuesta de Universitario, el atacante decidió moverse por su cuenta y ofreció sus servicios a un histórico club del fútbol paraguayo.

Si bien logró el tricampeonato de la Liga 1 con Universitario, lo cierto es que Diego Churín no tuvo el desempeño que esperaban en tienda crema. Con poca presencia en el certamen nacional y nulo aporte en la Copa Libertadores, la directiva sabe que los minutos del delantero están contados.

A raíz de ello, Diego Churín se adelantó y ya empezó a gestionar su presencia en su próximo club. Así pues, reveló en qué equipo le gustaría seguir su carrera y en charla con el programa ‘Versus’ lo nombró.

Diego Churín se cansó de la falta de comunicación desde Ate y optó por tomar la iniciativa: “Mi contrato es hasta el 31 de diciembre. Si sigo acá o no, no sé, no me he sentado a hablar con nadie”, comentó el delantero.

Churín festejando el triunfo de Universitario vs. ADT. (Foto: Liga 1)

Diego Churín se va de Universitario

Si bien es una noticia que ya había tomado relevancia hace algunos meses, se pudo confirmar que Diego Churín no seguirá en Universitario. A raíz de ello, el delantero optó por empezar a moverse y se ofreció a Cerro Porteño de Paraguay.

“Volver a Paraguay es como volver a mi segunda casa, tengo amigos. Se extraña mucho estar allá, la calidad de la gente”, reveló Diego Churín, que no ocultó su buen recuerdo que guarda de Cerro Porteño y su deseo de regresar.

¿Cuánto dinero gana Diego Churín?

Diego Churín gana 15 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Firmando por una temporada con Universitario, en total se llevaría 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Diego Churín tiene contrato con Universitario?

Diego Churín tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.

Aldo Cadillo
