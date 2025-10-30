Jorge Fossati se adelantó a Universitario y definió su futuro en el fútbol peruano

En el fútbol, la confianza es como una pelota en el aire: si nadie la cuida, termina cayendo donde menos se espera. Hoy, en Universitario, el juego no se disputa solo en el campo, sino en los pasillos silenciosos de la administración. Jorge Fossati, tricampeón y estratega de hierro, observa el tablero con la serenidad del que ha vivido demasiadas finales. Tiene contrato hasta 2026, pero intuye —como quien ve venir una contra letal— que Franco Velazco, el nuevo administrador, no lo mira como aliado sino como una pieza reemplazable. Y en el ajedrez del fútbol, la sospecha es el peón que inicia todas las guerras.

Del otro lado, los dirigentes también dudan. Saben que Fossati no juega para empatar: exige refuerzos, jerarquía, respaldo. Temen que si no le dan las piezas que pide, él mismo pida la pelota y se retire del partido, dejándolos con el arco vacío y sin técnico. En la “U”, la pelota está dividida: ni el técnico ni la dirigencia parecen dispuestos a ceder la posesión de la certeza. Cada declaración, cada silencio, suena como un pase entre líneas que puede terminar en gol o en ruptura.

Sobre este tema charlaron en la última edición del programa ‘Doble Punta’. El periodista Horacio Zimmermann habló sobre las propuestas que recibió Jorge Fossati: “Le han llegado algunas propuestas y una en especial que puede llegar a considerar. Ya empieza a surgir también una posible discrepancia con el administrador de la ‘U’. Todo esto en relación al contrato de Fossati. Tiene una cláusula de salida, lo que da pie a que haya alguna oferta”, expresó el comunicador.

Quizá, al final, este duelo no se resuelva en despachos ni conferencias, sino en la cancha invisible de la confianza. Porque en el fútbol —como en la vida— los equipos que no confían entre sí pueden ganar partidos, sí, pero jamás construyen historia. Y Universitario, tricampeón por esencia y fe, sabrá que ninguna estrella en su escudo brillará igual si el gol más importante, el de la lealtad mutua, se pierde en el descuento.

Jorge Fossati tiene propuestas del exterior

Jorge Fossati tiene propuestas del exterior que podrían acelerar su salida de Universitario. Si bien tiene vínculo hasta diciembre del 2026, su salida podría llegar antes si es que percibe que quieren rescindirle el contrato o alguna propuesta del extranjero le parece seductora.

Mientras tanto, Jorge Fossati ha expresado su compromiso con Universitario, aunque es cierto que últimamente está declarando que al final de la temporada se sentará con la dirigencia a conversar sobre su futuro.

La Liga 1 reconoció a Jorge Fossati como el mejor entrenador. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jorge Fossati tiene contrato con Universitario?

Jorge Fossati tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte de Transfermarkt.

