Dónde ver EN VIVO Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos por la fecha 16 de la Liga 1: TV y streaming online

Deportivo Garcilaso recibe a Comerciantes Unidos este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso quiere meterse de lleno en la pelea de arriba y un partido como este, ante un rival que pelea otra tabla, es la oportunidad perfecta para seguir sumando.
El local necesita los tres puntos para no perderle pisada a los puestos de arriba, mientras que Comerciantes Unidos llega con la obligación de reaccionar para alejarse de la parte baja de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Deportivo Garcilaso llega golpeado en resultados recientes pero con rachas mixtas que muestran a un equipo que no termina de afirmarse: ganó su último compromiso por 3-2 como visitante ante CD UT Cajamarca, aunque antes había caído 3-2 frente a Alianza Atlético. Quinto en la tabla con 28 puntos en 15 partidos, tiene margen para meterse en zona internacional si encadena un buen tramo final.
Comerciantes Unidos viene de empatar 2-2 de local ante Asociación Deportiva Tarma y antes había igualado 1-1 como visitante frente a Melgar, una seguidilla de puntos que no alcanza para despegarse de la parte baja. Está 13° con 15 unidades en 15 fechos y necesita volver a ganar para no complicarse más la segunda rueda.
El historial entre Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Comerciantes Unidos, que ganó 2 de los 5 cruces frente a 1 de Deportivo Garcilaso, con 2 empates en el medio. En goles también manda el equipo norteño, 5 contra 4 convertidos por Garcilaso.
Los últimos dos antecedentes terminaron igualados sin goles, ambos jugados en campo de Comerciantes Unidos, lo que marca una serie reciente más cerrada que lo que indica el historial global.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/05/2026
|Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso
|0-0
|Liga 1
|27/07/2025
|Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso
|0-0
|Liga 1
|16/02/2025
|Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
|2-1
|Liga 1
|25/08/2024
|Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso
|2-1
|Liga 1
|28/03/2024
|Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
|1-2
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs
- Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Deportivo Garcilaso suma 28 puntos en el torneo.
- Comerciantes Unidos suma 15 puntos en el torneo.