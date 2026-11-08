Dónde ver EN VIVO Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos por la fecha 16 de la Liga 1: TV y streaming online

Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 8 de noviembre, por la fecha 16 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Deportivo Garcilaso recibe a Comerciantes Unidos este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso quiere meterse de lleno en la pelea de arriba y un partido como este, ante un rival que pelea otra tabla, es la oportunidad perfecta para seguir sumando.

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El local necesita los tres puntos para no perderle pisada a los puestos de arriba, mientras que Comerciantes Unidos llega con la obligación de reaccionar para alejarse de la parte baja de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo Garcilaso llega golpeado en resultados recientes pero con rachas mixtas que muestran a un equipo que no termina de afirmarse: ganó su último compromiso por 3-2 como visitante ante CD UT Cajamarca, aunque antes había caído 3-2 frente a Alianza Atlético. Quinto en la tabla con 28 puntos en 15 partidos, tiene margen para meterse en zona internacional si encadena un buen tramo final.

Comerciantes Unidos viene de empatar 2-2 de local ante Asociación Deportiva Tarma y antes había igualado 1-1 como visitante frente a Melgar, una seguidilla de puntos que no alcanza para despegarse de la parte baja. Está 13° con 15 unidades en 15 fechos y necesita volver a ganar para no complicarse más la segunda rueda.

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El historial entre Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Comerciantes Unidos, que ganó 2 de los 5 cruces frente a 1 de Deportivo Garcilaso, con 2 empates en el medio. En goles también manda el equipo norteño, 5 contra 4 convertidos por Garcilaso.

Los últimos dos antecedentes terminaron igualados sin goles, ambos jugados en campo de Comerciantes Unidos, lo que marca una serie reciente más cerrada que lo que indica el historial global.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/05/2026 Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso 0-0 Liga 1 27/07/2025 Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso 0-0 Liga 1 16/02/2025 Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos 2-1 Liga 1 25/08/2024 Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso 2-1 Liga 1 28/03/2024 Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos 1-2 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Los Chankas vs. Alianza Lima — domingo 8 de noviembre, 13:00 hs

Sport Boys vs. CD UT Cajamarca — domingo 8 de noviembre, 15:30 hs

Universitario vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 8 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis