Alineaciones de CD UT Cajamarca y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

CD UT Cajamarca recibe a Deportivo Garcilaso este lunes 2 de noviembre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. CD UT Cajamarca viene de ganarle 3-1 a FC Cajamarca y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de caer 2-3 ante Alianza Atletico y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de CD UT Cajamarca y Deportivo Garcilaso
CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Francesco Cavagna, Joshua Cantt, Marcos Lliuya, Arquímedes Figuera, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.
Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Anthony Rosell, Christopher Olivares, Kevin Sandoval, Agustín González, Carlos Ramos, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
La previa de CD UT Cajamarca y Deportivo Garcilaso: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 13:15 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — CD UT Cajamarca ganó 2, Deportivo Garcilaso ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 17/05/2026: Deportivo Garcilaso 2-0 CD UT Cajamarca
- Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Sport Boys, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. Comerciantes Unidos, domingo 8 de noviembre