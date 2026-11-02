Alineaciones de CD UT Cajamarca y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

CD UT Cajamarca y Deportivo Garcilaso se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

CD UT Cajamarca recibe a Deportivo Garcilaso este lunes 2 de noviembre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1. CD UT Cajamarca viene de ganarle 3-1 a FC Cajamarca y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de caer 2-3 ante Alianza Atletico y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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