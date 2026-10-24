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Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Universitario recibe a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. Descubre cómo seguir este prometedor encuentro desde cualquier locación.

Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
© Gemini IA.Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy se disputará uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Monumental en un trámite que desde la previa promete en demasía por la necesidad de triunfo de ambos equipos. A continuación, conoce los horarios programados y canales de transmisión.

En cuanto a los antecedentes más recientes y cómo llegan ambos equipos al partido de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes viene de golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo y demostrando que poco a poco recobra la confianza del buen juego al que nos tenía acostumbrados. Con el regreso de Fabián Bustos, los hinchas están más que ilusionados.

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Por el lado de Juan Pablo II, los liderados técnicamente por Jorge Araujo tampoco se quedan atrás y llegan a este partido luego de vencer 2-0 a Sport Boys en Chongoyape. Con rendimientos colectivos e individuales muy buenos en este tramo del Torneo Clausura 2026, ahora mismo están en la zona alta de la tabla de posiciones y con un triunfo se acomodarían muchísimo mejor.

¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

  • 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España (domingo 25/10)

¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

  • Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
  • DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
  • Best Cable | Canal 12
  • Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping | Canal 32
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Posibles alineaciones de Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Juan Pablo II | Matías Vega; Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán; Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.

DATOS CLAVES

  • Universitario vs. Juan Pablo II jugarán a las 20:30 en el Estadio Monumental.
  • Universitario llega al partido tras golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo.
  • Juan Pablo II superó 2-0 a Sport Boys en su encuentro anterior.
Renato Pérez
Renato Pérez
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