Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy se disputará uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Monumental en un trámite que desde la previa promete en demasía por la necesidad de triunfo de ambos equipos. A continuación, conoce los horarios programados y canales de transmisión.

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En cuanto a los antecedentes más recientes y cómo llegan ambos equipos al partido de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes viene de golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo y demostrando que poco a poco recobra la confianza del buen juego al que nos tenía acostumbrados. Con el regreso de Fabián Bustos, los hinchas están más que ilusionados.

Por el lado de Juan Pablo II, los liderados técnicamente por Jorge Araujo tampoco se quedan atrás y llegan a este partido luego de vencer 2-0 a Sport Boys en Chongoyape. Con rendimientos colectivos e individuales muy buenos en este tramo del Torneo Clausura 2026, ahora mismo están en la zona alta de la tabla de posiciones y con un triunfo se acomodarían muchísimo mejor.

¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 25/10)

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¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

Posibles alineaciones de Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

Juan Pablo II | Matías Vega; Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán; Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.

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