Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Juan Pablo II por Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy se disputará uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Monumental en un trámite que desde la previa promete en demasía por la necesidad de triunfo de ambos equipos. A continuación, conoce los horarios programados y canales de transmisión.
En cuanto a los antecedentes más recientes y cómo llegan ambos equipos al partido de esta noche en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes viene de golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo y demostrando que poco a poco recobra la confianza del buen juego al que nos tenía acostumbrados. Con el regreso de Fabián Bustos, los hinchas están más que ilusionados.
Por el lado de Juan Pablo II, los liderados técnicamente por Jorge Araujo tampoco se quedan atrás y llegan a este partido luego de vencer 2-0 a Sport Boys en Chongoyape. Con rendimientos colectivos e individuales muy buenos en este tramo del Torneo Clausura 2026, ahora mismo están en la zona alta de la tabla de posiciones y con un triunfo se acomodarían muchísimo mejor.
¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (domingo 25/10)
¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
Desde la interna de Juan Pablo II se rindieron ante el nivel de Universitario: “Trayectoria y jerarquía”
Posibles alineaciones de Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
Juan Pablo II | Matías Vega; Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán; Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.
DATOS CLAVES
- Universitario vs. Juan Pablo II jugarán a las 20:30 en el Estadio Monumental.
- Universitario llega al partido tras golear 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo.
- Juan Pablo II superó 2-0 a Sport Boys en su encuentro anterior.