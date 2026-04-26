Hubo polémica en el Mansiche de Trujillo. Alianza Lima tuvo el 2-0 a favor ante Atlético Grau en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Jairo Vélez había anotado con un buen cabezazo al minuto 14 del segundo tiempo, pero el árbitro Kevin Ortega lo anuló por una presunta falta previa. Jugada polémica donde no intervino el VAR. Al final, los Blanquiazules ganaron por 1-0.

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Un buen centro de zurda de Marco Huamán encontró la cabeza de Jairo Vélez en el área chica para el 2-0. El ‘Pato’ Álvarez nada pudo hacer y todo parecía festejo para Alianza Lima. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega lo anuló y todos fueron a reclamarle al juez asistente, aunque la decisión la terminó tomando el principal.

Para Ortega hubo infracción del propio Vélez sobre Elsar Rodas al momento del salto para el cabezazo. Según le explicó a Esteban Pavez y al resto de futbolistas del cuadro blanquiazul, hubo un presunto empujón del exUniversitario sobre el jugador de Grau. La decisión fue muy polémica y no hubo llamado del VAR para revisar la jugada.

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😱 KEVIN ORTEGA LE ANULA EL GOL A JAIRO VÉLEZ



🏁El árbitro principal indició que el jugador blanquiazul empujó a su adversario al momento de cabecear.#Grau 0-1 #AlianzaLima



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La decisión de Kevin Ortega ha sido sumamente controvertida. Es que cuando Jairo Vélez da el cabezazo se puede ver un brazo suyo contra Rodas, pero la realidad es que no parece un empujón desmedido para que impida que le pelee el balón. Fue una jugada muy polémica en un partido en donde el árbitro fue protagonista.

Es que anteriormente, en el primer tiempo, tuvo que intervenir, a instancias del VAR, para expulsar a Paulo de la Cruz por un puñetazo contra Mateo Antoni. Para la tarjeta roja, Kevin Ortega debió ser llamado por el árbitro de cabina, Alejandro Villanueva, para que revise la acción en pantalla.

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Kevin Ortega va al Mundial 2026

La actuación de Kevin Ortega ha dejado muchas dudas en Trujillo. Lo cierto es que se trata de uno de los árbitros bien visto por la Conmebol y por la FIFA. Esto ha permitido que sea uno de los elegidos para que participe en el Mundial 2026.

Por supuesto, deberá justificar su buen trabajo en la Copa del Mundo siempre y cuando le toque arbitrar algún partido. Pero, al menos en este partido entre Atlético Grau y Alianza Lima, ha quedado a deber. Además de las polémicas ya contadas, en el segundo tiempo, tuvo muchas interrupciones y, prácticamente, no dejó jugar.

Alianza Lima vuelve al primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vuelve a ser el líder del Torneo Apertura 2026, al menos, por unas horas. Tiene 29 puntos, los mismos que Los Chankas, aunque éste debe jugar este lunes ante ADT en Tarma. A continuación, la tabla de posiciones del certamen:

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