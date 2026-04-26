El insólito apodo de Jairo Vélez: su formador en menores feliz por su momento en la Selección Peruana

Jairo Vélez atraviesa un presente brillante tras su reciente nacionalización y debut goleador con la Selección Peruana. El volante de Alianza Lima anotó un doblete en el empate 2-2 frente a Honduras, consolidándose como una pieza clave para el equipo nacional.

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Sin embargo, más allá de sus goles, una publicación en redes sociales ha revelado un detalle desconocido sobre su pasado. Su antiguo formador en Ecuador recordó los inicios del futbolista con un apelativo que ha sorprendido a los hinchas peruanos.

El origen de “Corviche”

Eduardo Granda, estratega ecuatoriano que dirigió a Vélez en las formativas de River Ecuador en 2010, expresó su orgullo en Twitter (X). En su mensaje, llamó cariñosamente al volante como “Corviche”, un apodo que dista mucho de los nombres que recibe en la Liga 1.

Así se ve el Corviche en Ecuador. (Foto: X).

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Este apelativo hace referencia a un plato típico de la provincia de Manabí, lugar de nacimiento del jugador. Mientras en Ecuador es comparado con este bocado tradicional, en el Perú su talento le ha otorgado nombres con un tinte más técnico y creativo.

De “Corviche” a “El Mago”

En el fútbol peruano, Jairo Vélez es ampliamente reconocido bajo los seudónimos de “El Mago” o “Cubito”. Estos sobrenombres resaltan su capacidad para generar juego y su agilidad en espacios reducidos dentro del campo.

El contraste entre ambos países es notable: uno resalta su identidad cultural y sus raíces, mientras el otro destaca su calidad futbolística. Lo cierto es que, bajo cualquier nombre, Vélez se ha ganado el respeto de la afición tras su impacto inmediato en la “Bicolor”.

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Un debut soñado con la Selección Peruana

La alegría de Granda no es para menos, pues ver a su pupilo brillar a nivel internacional es el sueño de todo formador. El técnico destacó que, a pesar de haber nacido en Ecuador, la nacionalización de Vélez le ha permitido encontrar un lugar protagónico en el esquema peruano.

El doblete frente a Honduras marca el inicio de una nueva etapa para el volante de Alianza Lima. Con el respaldo de sus formadores y el cariño de una nueva hinchada, el “Corviche” ahora busca hacer magia en las próximas Eliminatorias.

Jairo Vélez fue convocado a la Selección Peruana desde Alianza Lima. (Foto: X).

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