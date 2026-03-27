Error administrativo, consecuencias deportivas: Sport Boys protagoniza uno de los episodios más insólitos del Torneo Apertura 2026 tras dejar fuera de competencia a Yuriel Celi por una mala inscripción. Un fallo que golpea directamente la planificación del equipo rosado.

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El extremo llegó desde Universitario en condición de préstamo, con un acuerdo económico claro: ambos clubes asumirían el 50% de su salario. Todo parecía encaminado, hasta que el proceso administrativo falló en el punto más crítico: la inscripción del jugador.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX y en ‘Modo Fútbol’, Sport Boys cometió un error en la inscripción del jugador, lo que impide que pueda disputar el Torneo Apertura 2026. Ante esto, el club recurrió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FPF buscando una reconsideración, aunque el panorama no es alentador.

Desde el área de Pases y Transferencias han sido claros: los procedimientos, formatos y requisitos fueron comunicados correctamente. Esto deja a Sport Boys en una posición débil, donde revertir la decisión parece más un deseo que una posibilidad real.

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Sport Boys recurrió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FPF solicitando una reconsideración por la mala inscripción de Yuriel Celi.

Es difícil que el pedido proceda a favor del club rosado, ya que desde el área de Pases y Transferencias señalan que el proceso de… https://t.co/ToedSMKIst — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 27, 2026

Empezó mal la relación entre Yuriel Celi y Sport Boys

El impacto es total. Yuriel Celi no podrá jugar el Apertura y recién sería habilitado para el Clausura, pese a tener contrato vigente hasta fin de año en calidad de préstamo con Boys. Un escenario que afecta tanto al jugador como al club, que pierde una pieza ofensiva sin siquiera haberla utilizado.

Mientras tanto, Universitario mantiene su postura: cumplirá con pagar la mitad del salario, pero no contempla el regreso del futbolista, ya que el acuerdo está firmado. Así, un error de escritorio termina costando caro en la cancha, en un caso que expone fallas graves de gestión en pleno torneo.

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Sport Boys inscribió mal a Yuriel Celi y ahora no podrá jugar el Torneo Apertura. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto vale actualmente Yuriel Celi?

Yuriel Celi vale 300 mil euros a sus actuales 24 años. Además, tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Hay que dejar en claro que su mejor cotización fue en el 2022 cuando alcanzó los 475 mil euros, en ese tiempo tenía 20 años y jugaba en Carlos Mannucci.

¿Hasta cuándo Yuriel Celi tiene contrato con Sport Boys?

Yuriel Celi llegó a Sport Boys en calidad de préstamo desde Universitario. El acuerdo indica que el extremo estará hasta diciembre del 2026, mientras que tanto ambos clubes pagan el 50% de su sueldo.

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Datos claves

Sport Boys inscribió erróneamente a Yuriel Celi, quedando fuera del Torneo Apertura 2026.

El extremo llegó mediante un préstamo donde ambos clubes pagan el 50% del salario.

Universitario no contempla el regreso del jugador pese a su inhabilitación administrativa actual.