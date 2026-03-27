Golpe de efecto en el debut de Mano Menezes. La Selección Peruana no solo se prepara para enfrentar a la Selección de Senegal, actual campeón de África, sino que lo hará con un once que rompe esquemas y marca el inicio de una nueva etapa.

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El partido se jugará este sábado 28 de marzo a las 11:00 AM en el Stade de France y la alineación que se viene probando deja varias lecturas. En el arco, la seguridad de Pedro Gallese; en defensa, una línea con Oliver Sonne, Fabio Gruber, Miguel Araujo y Marcos López.

En la volante, la apuesta mezcla experiencia y renovación: Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo. Tres perfiles distintos que buscan equilibrio, dinámica y salida limpia ante un rival físicamente exigente.

Pero donde realmente sorprende es en el ataque. Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera conforman un tridente ofensivo renovado, con velocidad, desequilibrio y hambre de consolidarse en este nuevo proceso.

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El técnico Mano Menezes recibiendo el apoyo de los peruanos en Francia. (Foto: Selección Peruana)

La táctica de Perú para vencer a Senegal

La idea es clara: un equipo que combine intensidad, juventud y experiencia. Con Miguel Araujo liderando la zaga y Fabio Gruber como apuesta a futuro, mientras que las bandas se sostienen con futbolistas que compiten en Europa como Marcos López y Oliver Sonne.

Así, Mano Menezes no solo prepara un partido amistoso: está enviando un mensaje. Este nuevo ciclo no será conservador. Será valiente, arriesgado y con una identidad distinta. Y ante un rival como Senegal, la prueba no podría ser más exigente ni más reveladora.

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El once titular de Perú vs. Senegal va con: Gallese; Sonne, Gruber, Araujo, López; Noriega, Yotún, Carrillo; Grimaldo, Cabrera y Valera. (Foto: Selección Peruana)

¿A qué hora juegan Perú vs. Senegal?

Perú vs. Senegal juegan este sábado 28 de marzo desde las 11:00 hora de Perú. El cotejo será un amistoso en el marco de la Fecha FIFA.

¿En qué canal ver el partido entre Perú vs. Senegal?

El partido entre Perú vs. Senegal será transmitido por la señal en vivo y en directo vía América TV, ATV y Movistar Deportes. Además, también tendrás las señales online y por tu celular a través de América TV GO, Movistar APP y gratis en el minuto a minto de Bolavip Perú.

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Datos claves

Mano Menezes debuta como DT de Perú frente a Senegal este sábado 28 de marzo.

El partido será en el Stade de France a las 11:00 AM hora local.

La alineación incluye a Fabio Gruber, Oliver Sonne y un tridente con Joao Grimaldo.