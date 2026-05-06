Los 4 fichajes que cerró Cenaida Uribe para Alianza Lima Vóley y las 2 figuras que pueden llegar

Cenaida Uribe, jefa de equipo en Alianza Lima, reveló detalles muy importantes sobre la conformación del plantel para la próxima temporada.

Alianza Lima se consagró tricampeón en la Liga Peruana de Vóley y ya empezaron con la planificación pensando en la próxima temporada. Cenaida Uribe, jefa de equipo, reveló algunas informaciones bastante interesantes sobre posibles fichajes ahora que también se han podido conocer de algunas salidas muy importantes en el equipo, tales como Maeva Orlé y Facundo Morando.

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Fuente: Alianza Lima Vóley.

Si bien desde hace unos días se hablaba de dicha situación, ahora está totalmente confirmado que Alianza Lima perderá a su MVP y entrenador de cara a la siguiente temporada. Dicho esto, en la interna trabajan en la llegada de nuevas protagonistas y se pudo conocer que cuatro jugadoras tienen todo arreglado con el club, además de que esperan cerrar negociación con otras dos figuras.

Cenaida Uribe manifestó en ‘Puro Vóley‘ que Daniela Bulaich (Punta/procedente de Narconon Volley Melendugno de Italia), Flavia Montes (Central/procedente de la Universidad San Martín), Allison Holland (Central/procedente de Deportivo Soan) y Cristina Cuba (Armadora/procedente de Regatas Lima) serán las jugadoras que refuercen a Alianza Lima durante la próxima temporada.

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Respecto a rumores de más fichajes, Alianza Lima trabaja en ello. Ángela Leyva terminó contrato en Turquía y viene evaluando posibilidades, teniendo en cuenta que Cenaida Uribe contó hace unos días que espera tener conversaciones con ella. Por otro lado, Alondra Alarcón está por terminar sus estudios en Estados Unidos y no vería nada mal sumarse muy pronto a la Liga Peruana de Vóley.

Así sería el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Todavía no hay información confirmada, pero de acuerdo a los últimos datos filtrados se ha podido conocer que desde la organización de la Federación Peruana de Vóley entienden que la Liga Peruana de Vóley empezaría el próximo 5 de octubre. Eso sí, dicha situación depende de distintos factores, como son los logísticos, administrativos y acuerdos con las instituciones participantes.

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También es importante tener en cuenta que la programación de la temporada 2026-27 depende de la disposición de los escenarios deportivos en el país y la agenda internacional, además de que por ahora hay 11 equipos confirmados: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Soan, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Wanka.

Fuente: Bolavip Perú.

DATOS CLAVES

Alianza Lima confirmó las salidas de su entrenadora Maeva Orlé y Facundo Morando .

confirmó las salidas de su entrenadora y . Cenaida Uribe anunció los fichajes de Bulaich, Montes, Holland y Cristina Cuba para Alianza.

anunció los fichajes de Bulaich, Montes, Holland y Cristina Cuba para Alianza. La Federación Peruana de Vóley prevé iniciar la liga el próximo 5 de octubre.