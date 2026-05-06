En la previa del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido, Edison Flores quedó en el ojo de la tormenta.

Universitario ya piensa en el crucial partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, pero una decisión del técnico interino Jorge Araujo empezó a generar polémica entre los hinchas cremas.

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Todo apunta a que Edison Flores será titular este jueves 7 de mayo desde las 7:00 PM en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, pese a las críticas que viene recibiendo por su rendimiento reciente.

La controversia crece porque Lisandro Alzugaray volvería a arrancar en el banco de suplentes, aun cuando fue determinante en el último triunfo crema en la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.

El volante argentino ingresó ante Nacional de Uruguay y cambió completamente el partido, incluso anotando el gol del 3-2 que encaminó la remontada final de Universitario.

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Edison Flores con la camiseta de Universitario llegando al Monumental para un partido de Copa Libertadores. (Foto: Universitario Prensa)

El once titular de Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

Pese al buen resultado que dio la inclusión de Lisandro Alzugaray en la Copa Libertadores, la idea de Jorge Araujo sería mantener la confianza en Edison Flores como pieza titular para este duelo clave en Chile.

El probable once de Universitario ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores sería con Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría o Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Alex Valera y Edison Flores.

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El plantel de Universitario rumbo a Chile para su partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario Prensa)

¿A qué hora juega Universitario vs. Coquimbo por la Libertadores?

Universitario y Coquimbo Unido juegan desde las 7:00 PM en Perú y 9:00 PM en Chile por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver el partido Universitario vs. Coquimbo por la Libertadores?

El partido Universitario vs. Coquimbo Unido se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y online con transmisión gratis por la aplicación oficial de Disney+ para celular, tablets y por internet.

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Datos claves

Edison Flores será titular el 7 de mayo a las 7:00 PM ante Coquimbo Unido.

El técnico Jorge Araujo mantendrá a Lisandro Alzugaray en el banco de suplentes.

Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.