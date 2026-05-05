La derrota de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso dejó una fuerte polémica en el cierre del partido luego de que Patrick Zubczuk y Horacio Benincasa denunciaran al técnico Walter Paolella por supuestos insultos.

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Según la acusación de los futbolistas de Garcilaso, el entrenador habría utilizado frases muy duras durante el altercado final. Horacio Benincasa aseguró que escuchó frases como: “Cállate muerto de hambre, vendido, por dos soles te tiras de cara. Recibes plata de Alianza Lima”.

Ante la gravedad de las acusaciones, Walter Paolella decidió pronunciarse públicamente en el programa ‘Modo Fútbol’ del canal de YouTube ‘Linkeados’ para explicar su versión de los hechos.

“Veo que el arquero de Garcilaso festeja de forma desmedida con el alcanza pelotas. Ahí nos saludamos y nos tomamos de la mano, le digo que somos profesionales y que eso no debemos hacer. De ahí se acercan los jugadores pensando que lo estoy insultando, eso yo nunca hago y nunca lo haré”, explicó sobre su cruce con Patrick Zubczuk.

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🎙️Benincasa: "Tengo 15 años jugando al fútbol y es mi tercera roja. Espero que le pregunten lo que dijo. Yo lo separo, le digo que no puede decir lo que decía y me dijo un par de cosas que no me gustaron"#L1Radio



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Walter Paolella le mandó mensaje a Patrick Zubczuk y Horacio Benincasa

Luego Walter Paoella también respondió directamente a Horacio Benincasa: “Yo no le dije nada a Benincasa, solo hablé con el portero, lo saludé y por eso le tomé la mano, lo felicité y no dije nada”.

Finalmente, Walter Paoella cerró negando tajantemente cualquier agresión verbal: “En ningún momento insulté a Zubczuk. No sé por qué Benincasa dice que lo insulté, yo no hice eso. No nombré a ningún club. Mi intención solo fue generar paz y no generar violencia”. La polémica sigue abierta tras las duras acusaciones cruzadas.

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¿Hasta cuándo Walter Paolella tiene contrato con Los Chankas?

Walter Paolella tiene contrato con Los Chankas hasta diciembre del 2026, tras haber llegado al cargo en junio del 2025.

¿Cuándo vuelve a jugar Los Chankas?

Los Chankas vuelve a jugar este domino 10 de mayo desde las 5:30 PM ante Cusco de visita y por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

Walter Paolella negó haber insultado a los futbolistas de Deportivo Garcilaso tras el partido.

Horacio Benincasa acusó al técnico de mencionar supuestos pagos de Alianza Lima.

El entrenador explicó en YouTube que solo saludó al portero Patrick Zubczuk.