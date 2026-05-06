Real Madrid la está pasando mal en la interna de la plantilla. Federico Valverde y Tchouaméni casi se fueron a las manos en el entrenamiento.

El ecosistema del Real Madrid ha saltado por los aires en uno de los momentos más críticos de la temporada. Lo que debía ser una sesión de entrenamiento rutinaria en Valdebebas se transformó en un escenario de máxima tensión que confirma la crisis interna del club.

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Según ha revelado el diario MARCA, los protagonistas del altercado fueron Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ambos futbolistas, piezas clave en el esquema blanco, estuvieron a punto de llegar a las manos tras una discusión que comenzó por un lance del juego.

Tensión máxima en Valdebebas

El conflicto se originó tras una falta en un partido de entrenamiento, donde los ánimos se caldearon de forma inmediata. Tras el contacto, ambos jugadores se encararon y se propinaron fuertes empujones, obligando a la intervención de sus compañeros para evitar un desenlace físico peor.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid. (Foto: X).

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Lejos de quedar en una anécdota del campo, la hostilidad se trasladó al túnel de vestuarios, donde los gritos y los reproches continuaron. Este incidente es el síntoma definitivo de un vestuario que ha perdido la armonía que le caracterizaba en años anteriores.

Un vestuario roto y sin títulos

El ambiente se ha vuelto irrespirable ahora que el equipo se encuentra sin opciones reales de pelear por los grandes títulos del curso. El desgaste competitivo ha dado paso a un clima de división donde la falta de comunicación es la tónica general entre varios pesos pesados del grupo.

La convivencia es tan compleja que existen futbolistas que han cortado relación por completo entre ellos. Esta fragmentación ha generado bandos diferenciados que complican la gestión diaria y el rendimiento colectivo en los compromisos restantes.

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El problema con Álvaro Arbeloa

La figura del técnico también está en el ojo del huracán debido a su nula relación con una parte importante de la plantilla. Hasta seis futbolistas han dejado de dirigirle la palabra a Álvaro Arbeloa, evidenciando un vacío de autoridad y un desgaste total de su liderazgo.

La presión mediática y deportiva ha terminado por dinamitar los cimientos de la ciudad deportiva blanca. Sin objetivos por los que luchar, el Real Madrid se enfrenta ahora a un final de temporada que promete ser un calvario institucional y deportivo.

Real Madrid en problemas por la discusión entre sus jugadores. (Foto: X).

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