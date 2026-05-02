Hernán Barcos reveló su futuro en FC Cajamarca tras agónico triunfo ante Sport Boys: “Muchas derrotas y problemas”

FC Cajamarca venció 3-2 a Sport Boys en el Estadio Héroes de San Ramón y empieza a respirar un poco en el Torneo Apertura 2026. Si bien todavía están en el fondo de la tabla de posiciones, Hernán Barcos explicó cuál es el sentir del grupo en la interna ante esta complicada situación. Además, aprovechó la oportunidad para revelar cuál es su futuro más cercano.

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🔥RESUMEN DE UN TRIUNFO URGENTE



FC Cajamarca derrotó 3-2 a Sport Boys y sumó tres puntos importantísimos en su lucha por salir de la parte baja de la tabla de posiciones



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Teniendo en cuenta que durante los últimos días se filtró la información de que Hernán Barcos no estaría contento en FC Cajamarca y que podría buscar una salida a mitad de la presente temporada 2026, hoy queda clarísimo que por ahora dicho escenario no pasa por su mente. Si bien no lo detalló explícitamente, en todo momento se mostró muy parte de los objetivos de la institución.

“Nos viene muy bien esta victoria. Venimos de muchas derrotas y de muchos problemas y creo que esta victoria marca un antes y un después. Lo hablamos antes del partido: teníamos que cambiar la historia que estábamos viviendo. Gracias a Dios se pudo conseguir una victoria linda e hicimos tres goles. Eso nos da tranquilidad, saber que siempre vamos a llegar y hacer goles, que somos contundentes”; declaró Hernán Barcos en charla con ‘L1 MAX‘.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Respecto a estar últimos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 con tan solo 9 puntos de 39 posibles y de cómo afrontar los próximos encuentros, el ‘Pirata’ destacó la siguiente premisa: “Siempre tenemos que intentar mantener el arco en cero para no perder los partidos. Tenemos que ir sumando pasito a pasito. Seguimos en una situación difícil, pero de a poquito vamos a ir saliendo”.

¿Sporting Cristal está interesado en el fichaje de Hernán Barcos en este 2026?

El periodista deportivo Gustavo Peralta deslizó la posibilidad de que Hernán Barcos buscaría una salida de FC Cajamarca por la complicada situación del club en varios aspectos. A pesar de que el día de hoy notamos cómo el delantero se mostró muy dentro de las planificaciones del equipo, también se dieron rumores de un presunto interés por parte de Sporting Cristal en tentar su fichaje.

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Frente a dicho panorama fue que Zé Ricardo, entrenador rimense, detalló que no ha tenido ninguna conversación con la directiva respecto al tema. Si bien la llegada de fichajes está en evaluación, todavía no se puede confirmar si es que efectivamente lo harán y por ende es que el nombre de Hernán Barcos no ha sido puesto sobre la mesa. Veremos qué nos deparan las siguientes semanas.

DATOS CLAVES

FC Cajamarca logró un respiro al vencer 3-2 a Sport Boys en el Estadio Héroes de San Ramón, sumando apenas su segunda victoria en el torneo.

logró un respiro al vencer a en el Estadio Héroes de San Ramón, sumando apenas su segunda victoria en el torneo. Hernán Barcos desestimó momentáneamente los rumores de salida, afirmando que el grupo está enfocado en “cambiar la historia” y salir del fondo de la tabla.

desestimó momentáneamente los rumores de salida, afirmando que el grupo está enfocado en “cambiar la historia” y salir del fondo de la tabla. El equipo cajamarquino alcanzó los 9 puntos, aunque se mantiene en la zona baja tras haber disputado 13 jornadas del Torneo Apertura.