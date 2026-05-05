Universitario está buscando entrenador para el primer equipo. Pero Jorge Araujo tiene una oportunidad de oro para continuar como en el cargo.

La directiva de Universitario de Deportes mantiene un ojo en el mercado internacional y otro en el césped de Chile. Aunque la búsqueda de un estratega de jerarquía es oficial, el futuro del banquillo crema podría dar un vuelco total esta semana.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la continuidad de Jorge “Coco” Araujo no está descartada. Todo dependerá del rendimiento del equipo en su próximo desafío por la Copa Libertadores 2026.

La condición para la permanencia de “Coco” Araujo

El panorama es claro: la dirigencia ya le comunicó a Araujo que están evaluando perfiles para un nuevo comando técnico. Sin embargo, el fútbol es un deporte de resultados y una victoria ante Coquimbo Unido cambiaría los planes drásticamente.

“Se le ha informado al Coco Araujo que están en busca de un comando técnico, pero si hay una victoria en Chile todo puede pasar”, señaló Peralta. Este triunfo actuaría como un efecto revulsivo que enfriaría las negociaciones externas.

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¿Qué pasa con los técnicos de lujo como Fabián Bustos?

Nombres de peso, incluido el de Fabián Bustos, han sonado con fuerza para asumir las riendas del club de Ate. La intención inicial de la administración es asegurar un líder con experiencia comprobada en torneos internacionales.

No obstante, un triunfo de visita en la Libertadores otorgaría a Araujo el crédito suficiente para mantenerse en el cargo. Esto permitiría a la “U” priorizar la estabilidad actual sobre la incertidumbre de una nueva adaptación técnica a mitad de temporada.

🎙️ @Gustavo_p4: "Se define si viaja Riveros, se le ha informado al Coco Araujo que están en busca de un comando técnico, pero si hay una victoria en Chile todo puede pasar"



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