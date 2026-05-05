Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario busca entrenador pero Jorge Araujo aún podría quedarse

Universitario está buscando entrenador para el primer equipo. Pero Jorge Araujo tiene una oportunidad de oro para continuar como en el cargo.

Jorge Araujo podría quedarse en Universitario a pesar de buscar entrenador.
© XJorge Araujo podría quedarse en Universitario a pesar de buscar entrenador.

La directiva de Universitario de Deportes mantiene un ojo en el mercado internacional y otro en el césped de Chile. Aunque la búsqueda de un estratega de jerarquía es oficial, el futuro del banquillo crema podría dar un vuelco total esta semana.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la continuidad de Jorge “Coco” Araujo no está descartada. Todo dependerá del rendimiento del equipo en su próximo desafío por la Copa Libertadores 2026.

La condición para la permanencia de “Coco” Araujo

El panorama es claro: la dirigencia ya le comunicó a Araujo que están evaluando perfiles para un nuevo comando técnico. Sin embargo, el fútbol es un deporte de resultados y una victoria ante Coquimbo Unido cambiaría los planes drásticamente.

Ver también

Esto le dijo Christian Cueva al árbitro para ser expulsado ante Universitario

“Se le ha informado al Coco Araujo que están en busca de un comando técnico, pero si hay una victoria en Chile todo puede pasar”, señaló Peralta. Este triunfo actuaría como un efecto revulsivo que enfriaría las negociaciones externas.

¿Qué pasa con los técnicos de lujo como Fabián Bustos?

Nombres de peso, incluido el de Fabián Bustos, han sonado con fuerza para asumir las riendas del club de Ate. La intención inicial de la administración es asegurar un líder con experiencia comprobada en torneos internacionales.

No obstante, un triunfo de visita en la Libertadores otorgaría a Araujo el crédito suficiente para mantenerse en el cargo. Esto permitiría a la “U” priorizar la estabilidad actual sobre la incertidumbre de una nueva adaptación técnica a mitad de temporada.

DATOS CLAVE

  • Jorge “Coco” Araujo podría continuar en el cargo si Universitario derrota a Coquimbo Unido.
  • El periodista Gustavo Peralta afirmó que un triunfo en Chile frenaría las negociaciones externas.
  • La directiva evalúa nombres internacionales como Fabián Bustos para asumir la dirección técnica crema.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones