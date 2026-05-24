Alianza Lima trabaja después de obtener el Torneo Apertura 2026. No se duerme, con esta petición inesperada para los seguidores de la Liga 1.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 y ya planifica su cierre de campaña en la última jornada de la Liga 1. La directiva blanquiazul ha sorprendido a los organizadores con una solicitud formal de último minuto respecto a su próximo partido.

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Alianza Lima cierra el Torneo Apertura 2026

El cuadro íntimo deberá disputar la jornada definitiva contra FC Cajamarca en condición de visitante. Según reportes de medios deportivos locales, la Liga 1 rechazó el pedido del club cajamarquino para cambiar la sede del encuentro a las ciudades de Lima o Trujillo.

De esta manera, el compromiso se jugará de forma oficial en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Ante este complejo escenario logístico, la administración de Alianza Lima reaccionó rápidamente para proteger los intereses de su plantel.

La solicitud de Alianza Lima para la última fecha

La dirigencia victoriana busca que el partido se dispute el próximo sábado 30 de mayo en tierras cajamarquinas. El objetivo principal de esta propuesta es ganar un día de descanso y acomodar de mejor forma los compromisos pendientes que el club tiene por delante.

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En principio, la organización del campeonato tenía planificado programar este cotejo recién para el domingo 31 de mayo, todavía sin un horario confirmado. Esta postura obligó a los íntimos a moverse rápido para intentar modificar el calendario de la jornada final.

La decisión definitiva sobre este cambio queda exclusivamente en manos de la comisión organizadora de la Liga 1. Los directivos de ambos clubes se mantienen a la espera de una resolución oficial para definir la logística de viaje y transmisión de este encuentro.

Alianza Lima el gran campeón del Torneo Apertura 2026. (Foto: X).

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