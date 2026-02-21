El único jugador que estuvo presente en el último Sporting Cristal vs. Universitario en el Estadio Alberto Gallardo

Estamos a nada de presenciar una nueva edición del llamado clásico moderno entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, luego de muchos años veremos cómo el Estadio Alberto Gallardo alberga un partido con tanta historia en el país y por ello es que vamos a recordar algunas cuestiones del último enfrentamiento que se dio en el recinto.

La última vez que Sporting Cristal y Universitario de Deportes se vieron las caras en el Estadio Alberto Gallardo fue el 10 de mayo del año 2011 por la fecha 10 del Descentralizado de dicha temporada. El partido terminó siendo un empate 0-0 y lo más curioso es que un jugador titular en dicha tarde volverá a tener minutos el día de hoy. Hablamos de Yoshimar Yotún.

Fuente: Descentralizado 2011.

El actual capitán y referente de Sporting Cristal fue parte del equipo titular hace 15 años cuando recibieron a Universitario de Deportes. Claramente, estábamos frente a un futbolista mucho más joven y que a la vez ya daba luces del crack en el que se convirtió. Eso sí, su puesto era el de lateral izquierdo o extremo y no de volante interior como actualmente lo conocemos con mayor regularidad.

Las alineaciones de Sporting Cristal vs. Universitario en el último duelo en el Estadio Alberto Gallardo

En el último partido entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes jugado en el Estadio Alberto Gallardo, los rimenses alinearon de la siguiente manera para recibir a los merengues: Erick Delgado; José Granda, Juan Diego Lojas, Walter Vílchez; Luis Advíncula, Alejandro Frezzotti, Carlos Lobatón, Germán Rivera; Roberto Palacios, Yoshimar Yotún y Miguel Ximénez.

Por otro lado, los actuales tricampeones del fútbol peruano mandaron la siguiente alineación hace 15 años cuando visitaron el recinto deportivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres: Raúl Fernández; Carlos Galván, Renzo Revoredo, John Galliquio; Damián Ísmodes, Antonio Gonzáles, Rainer Torres, Johan Vásquez; Pablo Vitti, Martín Morel y Johan Fano.

¿A qué hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo el día de hoy a las 16:00 horas. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que podrás seguir y vivir todas las incidencias del clásico moderno por medio del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Sporting Cristal.

