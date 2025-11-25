Yoshimar Yotún explotó contra Innova: La fuerte queja que sacude a Sporting Cristal

Sporting Cristal vive uno de los momentos más tensos de los últimos años y la crisis ya no puede ocultarse. A la falta de resultados, se suma ahora la queja más dura formulada por su propio capitán, Yoshimar Yotún, quien decidió romper el silencio y apuntar directamente a Innova Sports.

La frase que Yotún dijo a ‘Hazme el aguante’ dejó helado al hincha celeste: “Por más que hayan cambiado de dueños, el proyecto no es malo, pero a veces los proyectos con títulos son mucho mejor. El hincha se acostumbró a un club ganador. El proyecto ahora no está dando resultados, pero en 2026 hay mucho por mejorar”.

El mediocampista dejó en claro que el club ya no responde al estándar deportivo que la afición exige. Para él, los nuevos administradores, encabezados por Joel Raffo, no han logrado consolidar un proyecto ganador y esa falta de títulos empieza a erosionar la confianza.

Al interior del club, la declaración cayó como una bomba. Yotún no es un jugador más: es el capitán, el referente y la voz con más autoridad en el vestuario. Que él cuestione el liderazgo de Innova revela que la división interna es más seria de lo que parecía.

Yoshimar Yotún jugando para Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Innova deja Sporting Cristal?

Por ahora Innova no tiene en mente dejar Sporting Cristal, pese a los malos resultados obtenidos en los últimos años. De hecho, el grupo empresarial lucha por reflotar el nombre del club buscando títulos de la Liga 1.

Mientras tanto, el discurso del “proyecto a largo plazo” ya no convence y los hinchas quieren resultados inmediatos, títulos, regularidad y un equipo a la altura de su historia. Con Yoshimar Yotún alzando la voz, Sporting Cristal queda expuesto como pocas veces.

Yotún como capitán de Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Consciente que ahora mismo tiene 35 años en el 2025, habrá que ver si el volante está cumpliendo sus últimas temporadas o se retira tras el final de su vínculo.

¿Cuánto dinero gana Yoshimar Yotún?

Yoshimar Yotún gana 30 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

