Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Melgar vs. Universitario vía L1 MAX por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El cuadro 'crema' se medirá ante el 'Dominó' en la ciudad de Arequipa. Conoce todos los detalles del encuentro.

Tercer partido de Juan Reynoso como DT de Melgar

Juan Reynoso vivirá un partido especial por partida doble: no solo se medirá ante un club que ya dirigió en el pasado, sino que también será su tercer compromiso oficial al mando de Melgar en esta temporada 2025. Un partido con significado personal y profesional para el estratega nacional.

Alineación confirmada de Melgar

Así saldrá al campo de juego Melgar para enfrentar a Universitario: Carlos Cáceda; Pier Barrios, Leonel González, Alec Deneumostier, Mathías Llontop; Walter Tandazo, Alexis Arias, Brian Guzmán, Jhonny Vidales; Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta.

Bajas de Universitario

Universitario no podrá contar con jugadores como Rodrigo Ureña (sanción), Andy Polo, Hugo Ancajima, José Rivera y Gabriel Costa (molestias físicas). Sin duda alguna, es una situación complicada para los 'merengues', que necesitan ganar para recuperar la punta.

Así fue la llegada del plantel 'crema' al Monumental de la UNSA

Alineación confirmada de Universitario

Así saldrá al campo de juego Universitario para enfrentar a Melgar: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto, Corzo, Pérez Guedes; Castillo, Concha, Carabalí; Vélez y Valera.

Últimos enfrentamientos

La última vez que jugaron en Arequipa, Melgar logró quedarse con el triunfo. Aquí te dejamos los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras:

  • Universitario 4-1 Melgar
  • Melgar 1-0 Universitario
  • Universitario 2-0 Melgar
  • Melgar 0-1 Universitario
  • Universitario 1-0 Melgar

Dónde ver Melgar vs. Universitario

El encuentro entre ‘merengues’ y ‘rojinegros’ será transmitido a través de Liga 1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataforma Liga 1 Play.

¡Bienvenidos a la cobertura de Melgar vs. Universitario!

Melgar recibe en Arequipa a Universitario en lo que será uno de los duelos más importantes del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ambos equipos buscan una victoria que les permita seguir en la lucha por el título nacional.

Por Nicole Cueva

Melgar recibirá a Universitario en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
Universitario de Deportes medirá fuerzas con Melgar en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la octavo jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Por su parte, el cuadro ‘crema’ atraviesa una racha de tres partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en todas las competencias. Además, disputará este duelo sin uno de sus pilares en el mediocampo, Rodrigo Ureña, quien se encuentra suspendido.

Mientras que, el ‘Dominó’ ha mostrado señales de recuperación desde la llegada de Juan Reynoso, quien ha aprovechado los días de descanso para poder consolidar su propuesta táctica y mantener al equipo en la lucha por el título.

Nicole Cueva
Better Collective Logo