EN VIVO Y GRATIS Melgar vs. Universitario vía L1 MAX por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Universitario de Deportes medirá fuerzas con Melgar en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la octavo jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
Por su parte, el cuadro ‘crema’ atraviesa una racha de tres partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en todas las competencias. Además, disputará este duelo sin uno de sus pilares en el mediocampo, Rodrigo Ureña, quien se encuentra suspendido.
Mientras que, el ‘Dominó’ ha mostrado señales de recuperación desde la llegada de Juan Reynoso, quien ha aprovechado los días de descanso para poder consolidar su propuesta táctica y mantener al equipo en la lucha por el título.