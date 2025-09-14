Universitario volvió a la punta: así se mueve la tabla del Clausura y Acumulado tras la derrota de Melgar

Volvió el fútbol peruano con todo y se dio con un partido de alto impacto en el estadio Monumental de la UNSA. El cuadro de Melgar recibió a Universitario de Deportes en el partido de la fecha. Ambos elencos demostraron un juego bastante vistoso y no dieron tregua en un partido peleado de principio a final.

Cotejo que arrancó con el movimiento de las redes del conjunto ‘crema’. Un mal parado defensivo fue aprovechado por los locales. Pase entre líneas hace que el balón supere con facilidad a Williams Riveros que quedó expuesto ante un rápido Jhonny Vidales. El delantero que viene en una buena racha se sacó a Sebastián Britos y terminó colocando el 1-0 en Arequipa.

Luego se daría posiblemente uno de los goles de la fecha. Jairo Concha que no da por perdido ningún balón, anticipó a Alexis Arias que se vio sorprendido en el mediocampo. Con espacio y levantando la cabeza, el volante de la ‘U’ no dudó en sacar el remate de media distancia que superó a un Carlos Cáceda que por más que se estiró no logró evitar el tanto.

En el cierre del partido, Paolo Reyna tuvo un balón por el sector izquierdo y sacó un centro al corazón del área. Es así como Williams Riveros apareció como un delantero para poner la cabeza y concretar el 1-2. Dándole vuelta al marcador de forma inesperada.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Por la fecha número 8 del Torneo Clausura, así es como se van dando los resultados que mueven la tabla de posiciones del segundo torneo del año.

Viernes 12 de setiembre:

UTC 0-1 Ayacucho FC

Sport Huancayo 1-2 Chankas CYC

Sábado 13 de setiembre:

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II College

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de setiembre:

Alianza Universidad 0-3 Cienciano

Melgar 1-1 Universitario

Cusco – Sporting Cristal

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Así se mueve la tabla del Acumulado 2025

La tabla del acumulado también se va moviendo y cada vez está más picante, los clubes van marcando un objetivo firme para lo que resta de la Liga 1 2025.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025:

