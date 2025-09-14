¡Llegó el empate! Jairo Concha anota un golazo para el FBC Melgar 1-1 Universitario en Arequipa

FBC Melgar enfrenta a Universitario de Deportes en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 y cuando el encuentro tuvo una diferencia muy rápida por parte de los arequipeños gracias a Jhonny Vidales, ahora apareció Jairo Concha para decretar el empate 1-1 con un soberbio golazo tras un remate desde larga distancia que se clavó en el ángulo del arco defendido por Carlos Cáceda.

Si bien el partido empezó con un importante ida y vuelta, fueron los locales quienes tenían la iniciativa de encontrar rápidamente la diferencia en el marcador y vaya que lo lograron. Luego, los merengues se posicionaron mejor en el campo de juego y no dudaron en acercarse con más fuerza sobre el área arequipeña hasta que tuvimos la figura de Jairo Concha para hacerse presente con su remate.

El trámite por el momento viene siendo parejo y todavía queda bastante tiempo para determinar quién es el gran favorito para quedarse con los tres puntos. Claramente, tanto FBC Melgar como Universitario de Deportes buscan el triunfo a como de lugar para seguir escalando en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, de lo contrario complicarían sus chances al título.

La terrible noticia que recibió Universitario en pleno duelo vs. FBC Melgar

Con el resultado igualado 1-1 entre FBC Melgar vs. Universitario de Deportes, los merengues vieron como Anderson Santamaría terminó sentido en el campo de juego y no pudo continuar jugando el partido. Tuvo que ser retirado en camilla y llevado a los vestuarios del Estadio Monumental del la UNSA para ser examinado. A falta de una información concreta de lo que ocurrió, las imágenes son bastante explícitas y se teme una serie lesión para el defensor nacional.

Las alineaciones del duelo FBC Melgar vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Pier Barrios, Leonel González, Alec Deneumostier, Mathías Llontop; Walter Tandazo, Alexis Arias, Brian Guzmán, Jhonny Vidales; Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes; Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Álex Valera. DT: Jorge Fossati.

